Религиозные праздники 4 июня

Начало Петрова поста

Установление Петрова или Апостольского поста относится к первым векам христианства. Впервые о нем упоминает «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост считался «компенсаторным» — те, кто по каким-то причинам не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, постились «по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы).

Но окончательно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля) стало официальным днем, окончания Петрова поста. Начало же его — через неделю после дня Святой Троицы — зависит от даты празднования Пасхи, поэтому продолжительность его различна: от 8 дней до 6 недель.

Цель и смысл Петрова, как и любого другого поста — подчинение тела духу, чему помогает избегание пустых разговоров и воздержание в пище и питье. Однако святитель Василий Великий утверждал, что воздержание от пищи является лишь дополнением к духовному посту, который и есть цель христианина. Он предлагал постящимся ограничить круг общения людьми, которые могут принести духовную пользу, и усилить прием «духовной пищи». «Истинный пост есть устранение от злых дел», учил он (Василий Великий, Беседа о посте, 1-я).

И еще: любой пост — время покаяния. Церковь — это община спасающихся, но не толпа беженцев, а войско, и призыв к покаянию — не обвинение, а ободрение, укрепление на его пути к спасению. Пример апостолов Петра и Павла показывает, что в покаянии нуждаются все: и те, кто с детства верующие, и те, кто к вере пришли из неверия, а может, даже были когда-то сознательными или стихийными богоборцами, и Петр, любивший Христа, но предавший Его из малодушия и затем, несмотря на полученное прощение, горько каявшийся в этом до конца своей земной жизни, и Павел — «досадитель и гонитель Церкви», преследовавший Его учеников с самозабвенной яростью отпетого праведника, но вразумленный Христом, прощенный Им и послуживший делу распространения Церкви более других учеников.

Апостольский (Петров) пост — средство вразумления, чтобы верующие могли внутренне собраться и хотя бы отчасти приобщиться «Петровой твердости» и «Павлова разума и светлой мудрости».