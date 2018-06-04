Ещё
У православных христиан начинается Петровский пост
Далее:
Читайте также:
Ещё

У православных христиан начинается Петровский пост 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кириллица
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Петровский пост начинается в понедельник для православных христиан. Он установлен в память апостолов, постившихся перед началом своей христианской миссии, и завершится 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла.
Петровский пост начинается через неделю после Троицы и в зависимости от даты празднования Пасхи он может длиться от восьми дней до полутора месяцев. В этом году он имеет почти максимальную протяженность — 38 дней.
"Апостольский пост связан непосредственно с праздником Сошествия Святого Духа, который праздновался в течение недели накануне. Это совершение нового вечного завета с людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, Дух премудрости и откровения начертал вместо Синайского [Ветхозаветного] — новый закон благодати. Поэтому, как поясняют святые отцы, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и соделаться достойными даров Святого Духа", — сказал ТАСС писатель и проповедник протоиерей Артемий Владимиров.
Петровский пост не такой строгий, как Великий — кроме понедельника, среды и пятницы разрешается рыба.
Апостолы Петр и Павел
Апостол Петр, один из ближайших учеников Иисуса Христа, совершил пять путешествий. Сила его слова была настолько велика, что он обращал ко Христу по три и по пять тысяч человек.
Апостол Павел из гонителя христиан стал горячим проповедником Евангелия; основал христианские Церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции.
Апостолы приняли мученическую кончину в один день в Риме. Петр, родом из Галилеи, был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.
ТАСС: последние новости
Итальянская усадьба с собственной базиликой будет продана с аукциона Concierge Auctions Практики наставничества в Югре обсудили на форуме "Сообщество" в Ханты-Мансийске Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов133
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Что говорит о женщине форма ее груди23
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Трагические истории детей, которых знал весь мир1
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение