У православных христиан начинается Петровский пост

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. Петровский пост начинается в понедельник для православных христиан. Он установлен в память апостолов, постившихся перед началом своей христианской миссии, и завершится 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла.

Петровский пост начинается через неделю после Троицы и в зависимости от даты празднования Пасхи он может длиться от восьми дней до полутора месяцев. В этом году он имеет почти максимальную протяженность — 38 дней.

"Апостольский пост связан непосредственно с праздником Сошествия Святого Духа, который праздновался в течение недели накануне. Это совершение нового вечного завета с людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух истины, Дух премудрости и откровения начертал вместо Синайского [Ветхозаветного] — новый закон благодати. Поэтому, как поясняют святые отцы, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и соделаться достойными даров Святого Духа", — сказал ТАСС писатель и проповедник протоиерей Артемий Владимиров.

Петровский пост не такой строгий, как Великий — кроме понедельника, среды и пятницы разрешается рыба.

Апостолы Петр и Павел

Апостол Петр, один из ближайших учеников Иисуса Христа , совершил пять путешествий. Сила его слова была настолько велика, что он обращал ко Христу по три и по пять тысяч человек.

Апостол Павел из гонителя христиан стал горячим проповедником Евангелия; основал христианские Церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции.

Апостолы приняли мученическую кончину в один день в Риме. Петр, родом из Галилеи, был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.