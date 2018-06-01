Говядина должна стать дешевой

VI Владимирский межрегиональный экономический форум открылся заседанием круглого стола в департаменте сельского хозяйства области, где участники обсудили программы импортозамещения в сфере производства молока и мяса.

Отмечу, что президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу выйти на полную самообеспеченность продуктами питания субъектов Российской Федерации к 2030 году.

Именно эту тему и обсуждали сельхозтоваропроизводители, директоры СПК и фермерских хозяйств.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что по мясу птицы Россия полностью вышла на самообеспечение еще 10 лет назад. Мясо птицы составляет 48% от всего произведенного мяса в стране.

«Остаются проблемы с ценами в магазинах. По мясу это около 42% наценка, по яйцам — более 70%. Прибавляют все фабрики, но опять же — иностранные цыплята, иностранные станки и холодильное оборудование. Даже картон мы покупаем у иностранных государств. Мы сказали санкциям «спасибо», но оно может аукнется нам еще в будущем. Поэтому давайте искать наших промышленников, чтобы все — и корма, и техника была полностью российская. По мясу мы вышли на экспорт лишь в Монголию и продолжаем закупать мясо у других стран — Китая, США, Латинской Америки, хотя полностью обеспечиваем этим мясом себя», — прокомментировала ситуацию на рынке Бобылева.

Директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк добавил, что отрасль говядины в России резко встала.

«Да, мы обеспечиваем себя молоком. Владимирская область в этой сфере вообще молодец, но вы посмотрите, что творится на мясном рынке. Как сказал замминистра сельского хозяйства, чтобы мы полностью обеспечили себя говядиной, надо чтобы в каждом регионе было хотя бы 10 миллионов голов скота. Надо сейчас об этом говорить. У нас соотношение количества молочных коров к мясным примерно 7:1. В то время, как в Европе наоборот — на одну молочную корову примерно 5-9 мясных», — сообщил Костюк.

Вопрос развития этой отрасли прямо связан с необходимостью увеличения в разы маточного поголовья, для того, чтобы селяне сами генерировали большой поток животных, которые направляются на откорм и производство качественной специализированной говядины.

«Процесс выращивания телят должен быть максимально дешевым, чтобы говядина была доступной. Для этого мясное скотоводство использует пастбища, все животные находятся в природных условиях, пасутся круглогодично. Весной мы имеет отел, а затем отбор на молочное производство и производство мяса. Отмечу, что мясная корова 12-14 месяцев стоит 90-100 тысяч рублей. Все животные регистрируются у нас в общей базе, где любой может выбрать себе тот или иной товар. Необходимо нам идти к кооперации, пусть не к кооперативам, но к кооперации. Один фермер выращивает скот, второй покупает товар, кто на мясо, кто на молоко, третий выступает в роли забойщика и т.д. К этому надо идти. Мы должны ввести в оборот порядка 2 миллионов коров к тому, что имеем, а это около 4 миллионов гектаров земли сельхозназначения для обеспечения этих животных кормовыми угодьями и пастбищами», — добавил Костюк.

Заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев отметил, что в рамках экономического форума «селяне» встретятся за круглыми столами не один раз, после завершения которых, возможно, будут подписаны соглашения между аграриями, сельхозпроизводителями и фермерами.