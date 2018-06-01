Глава департамента все свободное время проводит с детьми

Хорошие выходные начинаются с пробежки и общения с животными, уверен руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин . В личном интервью «ВМ» он рассказал, как проводит время, которое удается выкроить в свободные от работы часы, в семейном кругу.

— Алексей Анатольевич, с чего начинается ваше субботнее или воскресное утро? Как предпочитаете проводить выходные?

— Не всегда эти дни являются выходными, но начинать их предпочитаю с пробежки. В городе для этого создана вся необходимая инфраструктура. За утро пробегаю в среднем десять километров.

— Какие-то другие виды спорта, активности вам еще близки?

— Мне нравится с семьей совершать длительные велопрогулки. Маршрут уже для себя выбрали — от Парка Горького в сторону Нескучного сада и Воробьевых гор. Очень живописные места. Утром на велодорожке практически никого нет. Город открыт, свободен, ездим в эти часы с удовольствием. Рекомендую горожанам опробовать этот маршрут.

— А хобби у вас есть? Чем-то увлекаетесь?

— Мне нравится заниматься животными. Я люблю собак. У нас живут два больших пушистых алабая — Пух и Дамар. А еще у нас есть лабрадор. Его зовут Остап

— Не в честь ли персонажа Ильфа и Петрова?

— Именно в честь литературного персонажа Остапа Бендера пса так и назвали. Мы ориентировались на характер животного. Он очень хитрый и в то же время умный, сообразительный. Хотя у него есть длинное имя, записанное в паспорте. Собака все-таки породистая, а на таких псов есть отдельные документы. В них указаны и имена. Чаще всего очень сложные. Но мы его запросто зовем Остапом, несмотря на регалии.

— Почему завели собак именно этих пород?

— Я с детства мечтал иметь таких больших псов. Став взрослым, конечно же, исполнил свою давнюю мечту. Тем более что собаки — очень хорошие, верные друзья.

— А давно живут у вас эти четвероногие друзья?

— Девять лет с нами живут алабай Дамар и лабрадор Остап. А алабаю Пуху всего три года. Малыш по сравнению со своими друзьями. Но я уверен, что Пух, благодаря своему добродушному нраву, будет дружить со старшими псами еще долгие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ