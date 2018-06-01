Чем отличаются роды в России и США: личный опыт мамы

Мама троих детей и читательница «Летидора» поделилась с нами своей историей родов в Калифорнии и рассказала, чем они отличаются от российских.

Своих первых двух детей Наталья Нестерова рожала в Москве, а третьего — в Калифорнии. О родах в Майами написано предостаточно. Но, возможно, вам будет интересно узнать о подходе к организации родов в американском Эльдорадо — Северной Калифорнии.

Наталья Нестерова

О родах в США и гражданстве

Несмотря на кризисы, количество россиянок, улетающих рожать в США, растет. Основная причина увлечения родами в Америке — получение младенцами права на гражданство. 14-я поправка к Конституции США гласит о том, что дети, рожденные на территории страны, автоматически получают американское гражданство.

По достижении совершеннолетия (в Америке это 21 год) дети, рожденные в США, имеют право подать петицию о воссоединении с родителями, и тогда вся семья может туда официально переехать.

Обама и Трамп не раз говорили о корректировке 14-й поправки, которая изначально была принята, чтобы уравнять в правах недавно освобожденных рабов и их родившихся в Америке детей. Но пока поправка остается без изменений и jus soli, или «право земли», продолжает действовать, тысячи женщин из разных стран мира прилетают в США.

Россия и Китай — лидеры «родового туризма».

Китайские женщины чаще приезжают в США на сроке беременности 3-4 месяца по туристической визе.

Женщины из России предпочитают приезжать на 6-8 месяце по визе категории B2 (прохождение медицинского лечения).

Оформлять контракт на роды россиянки чаще предпочитают без посредников. Зная английский язык, это довольно просто. Единственная сложность состоит в том, чтобы записаться на собеседование в консульство для получения визы. Это надо делать заранее, если вы решите подавать документы в Москве.

Для получения визы и прохождения собеседования в консульстве необходимы приглашающие документы от госпиталя и заключенный контракт.

Одно время среди россиянок и женщин бывшего СНГ было популярно рожать по американской социальной программе medicaid (в Калифорнии — medi-Cal). Но такой способ является нарушением закона, поскольку нерезидент страны пользуется льготами за счет налогоплательщиков США.

Нарушителя могут попросить оплатить счета за оказанные услуги постфактум, в некоторых штатах к этой сумме прибавится штраф за нарушение.

Подготовка к родам

Мой опыт несколько отличается от опыта россиянок, которые едут в США по программе «родового туризма». Я уезжала из Москвы и воссоединялась с мужем, который учился по программе MBA в Беркли.

Пока муж обучался в одном из лучших вузов планеты, я работала в Москве и наблюдалась у врача в районной женской консультации. В страховую программу моего работодателя не входило ведение беременности, поэтому, как только мне поставили «диагноз», я перешла к врачу старой закалки в ближайшей поликлинике.

Моя врач, узнав, что я планирую рожать в США, подготовила обменную карту, копии анализов и выписки УЗИ.

Я написала заявление на имя главного врача о намерении рожать в другом месте и получила на руки все документы.

Полученные выписки и анализы я перевела на английский язык, но оказалось, что достаточно рассказать американскому врачу о том, как протекает беременность.

Хотя с бумажками лично мне было спокойнее.

Перелет во время беременности и первые впечатления

В 7,5 месяцев я собрала вещи старших деток, которым на тот момент было почти 5 и почти 2 года, попрощалась с коллегами, друзьями и родственниками и с ощущением полной неопределенности полетела в Сан-Франциско.

Прямых перелетов Москва — Сан-Франциско нет. Путь неблизкий — около 16 часов, что само по себе испытание для беременной женщины, а если прибавить к этому двоих детей, то даже наличие мужа, который специально прилетел в Москву, чтобы помочь, не сделало перелет легким.

Уже в аэропорту я ощутила, как сильно отличается отношение к беременности в России и в Америке.

После двух беременностей в Москве я была убеждена, что мое положение очень непростое, многие относились ко мне как к больной: интересовались состоянием здоровья, уступали место в метро, регулярно пропускали без очереди в туалеты и в магазинах частенько доносили сумки до машины.

В Америке не принято пропускать вперед беременных женщин. Это объясняется тем, что права других граждан не должны ущемляться. Уступить место в зале ожидания, конечно, могут, но это скорее исключение.

А если дело касается туалета, то о просьбе пропустить тебя без очереди можно забыть.

И вот я, глубоко беременная, стою вместе с изнывающей дочкой в очереди в туалет, и единственное, что меня радует — нежелающий сидеть в коляске сын остался с мужем.

Беременность в Америке не считается болезнью, это естественное состояние женщины. Также следует учесть, что здесь женщины работают до последнего наравне с мужчинами, ведь декретный отпуск в США, по сравнению с Россией, ничтожно мал.

Декретный отпуск в Америке

В Калифорнии средний декретный отпуск составляет шесть недель, это время не оплачивается.

Однако есть работодатели, которые платят от 40 до 60% заработной платы. Если же вам повезло работать в Google , то вы получите стопроцентно оплачиваемый 12-недельный отпуск, а в Microsoft вас ожидает до 20 полностью оплачиваемых недель.

Помимо декретного отпуска по состоянию здоровья, в некоторых компаниях есть отпуск семейный, чаще его берут мужья. Этот 12-недельный отпуск впервые ввела Калифорния.

Страховая медицина

Страховая медицина в США — система непростая. Страховую программу вы можете получить от работодателя, купить самостоятельно или, если ваш уровень дохода ниже среднего, воспользоваться социальной программой.

В большинстве случаев при визитах к врачу у вас будет две суммы: одна, которую платит страховая компания, и вторая, которую платите вы.

То, какой будет сумма, зависит от многих факторов: в каком штате вы находитесь, какая у вас страховая компания и план, является ли клиника, в которую вы обратились, аккредитованной именно вашей страховой и т. д.

В общем, нюансов много, счета огромные. Но если рожаете за наличные, то сумма, которую вы в итоге заплатите, будет ниже по сравнению с родами по страховке.

Например, стоимость родов со страховкой достигает 200 000$ за роды двойни путем кесарева, при таком раскладе вы можете доплатить наличными 20000–120000$. При оплате наличными ваша сумма может быть ниже и составлять от 8000 до 80 000$.

При родах в США стоит внимательно изучать виды контрактов и услуг, независимо от того, как именно вы рожаете — по страховке или без.

Подготовка к родам

Чтобы рожать в США, вам понадобится сдать анализы и сделать УЗИ. На основании этих документов вы прикрепляетесь к госпиталю и к врачу, который ведет вашу беременность.

Первичные анализы по большей части совпадают с теми, что вы сдавали бы в России.

Отличие только в том, что здесь вам сделают развернутый анализ на сахар (будете пить разведенный сироп глюкозы и сдавать кровь в динамике).

При нормальном течении беременности у вас берут минимум анализов. Зато при каждом визите к врачу будут делать экспресс-анализ мочи.

Если женщине исполнилось 35 лет, ей предложат сделать Panoramatest — неинвазивный пренатальный тест по определению патологий развития плода.

Кстати, придумали его в Калифорнии.

Делается этот тест на сроке от девяти недель. Panoramatest безопасен для ребенка и матери. Если женщина рожает по страховке, оплачивать тест будет страховая компания. В России этот тест тоже можно сделать, но он не является обязательным, и делают его обычно в платных клиниках.

В некоторых госпиталях у женщины есть выбор: наблюдаться у врача или у акушерки. У меня были третьи роды, так что я решила выбрать акушерку.

В Калифорнии акушер имеет право назначить вам обследования и анализы, принимает роды, но не имеет права совершать операционные вмешательства.

Традиционно акушерки больше поддерживают естественные роды, но очень многое зависит от штата.

Прикрепление к врачу или акушеру не означает, что рожать вы будете с ним же. Рожать вы будете с дежурной бригадой. Конечно, вам может повезти, и выбранный вами врач будет дежурить именно тогда, когда вы приедете рожать. В некоторых больницах есть контракты на роды с конкретным врачом, но такая возможность имеется далеко не везде.

С акушерками дело обстоит чуть проще: с ними можно заключить дополнительный контракт на роды, в этом случае шансы того, что акушер будет с вами на родах, значительно увеличиваются. Я предпочла выбрать именно этот вариант.

Одновременно с прикреплением вы получаете буклет, где подробно описаны триместры беременности, даны практические советы по физическим упражнениям, сну и даже по сексу. По сравнению с Россией вы посещаете врача чуть реже. Во время визита вас взвешивают, обмеряют, иногда делают УЗИ.

Мои визиты к акушерке проходили в расслабленной, непринужденной обстановке: мы сидели на диванчике, шутили, и я рассказывала о том, как протекает беременность.

Честно говоря, мне сложно представить такое в Москве. Я ни разу не видела здесь гинекологических кресел, как в России. В тех кабинетах, где я была, всегда были столы. Как мне объяснила акушерка, в Калифорнии редко используют кресла, чтобы у женщин не создавалось впечатления о манипуляциях над ее телом.

Ближе к родам количество визитов к врачу возрастает. Вы приходите один раз в две недели, а иногда и один раз в неделю. Все зависит от вашего состояния.

Экскурсия по роддому

Незадолго до родов вам предлагают экскурсию по госпиталю: посмотреть палату и побеседовать с врачами и акушерами. Обычно на такую встречу приходят женщины с мужьями и даже с детьми. Наша встреча проходила в кафе госпиталя.

Собралось около десяти беременных, я была самой молодой из них (а мне на тот момент было 38 лет!) и единственной, у кого это был третий ребенок.

Во время встречи на столе были вода и кофе, печенье, чипсы, попкорн, брокколи с морковкой и клубника с арбузом. Мой московский врач такого угощения явно бы не одобрил.

Нам рассказали о госпитале и о том, как себя вести в день Х: какие симптомы, когда приезжать, где парковаться, куда идти. Эту же информацию мы получили на небольших карточках, что было очень удобно.

Потом нас провели по нескольким родовым палатам.

Никого не волновало, что мы пришли с улицы и заходим в помещения в той же обуви и одежде.

Палаты произвели на меня сильное впечатление. Они больше напоминали номера в доме отдыха: просторные, с красивым видом из окна, картинами на стенах, диванчиком и кофейным столиком.

Нам показали игровую комнату, где под присмотром близкого взрослого (родственника или друга) можно оставить старших детей. Оказывается, некоторые американки берут на роды детей. На время потуг их отводят в игровую, а когда малыш родится, старших приглашают познакомиться с малышом.

Вернувшись домой, я заполнила несколько документов онлайн: согласие на эпидуральную анестезию и анкету о предпочтениях в родах. Это был красиво оформленный документ с милыми иллюстрациями, где можно было отметить:

нужен ли в родах полумрак, спокойная музыка, фитбол или стул, ванная с теплой водой или душ, а также то, в какой позе хочется рожать и есть ли специальные пожелания.

Также я заполнила форму с данными тех, кто будет со мной на родах. В нашем госпитале разрешалось взять с собой до трех человек. Ограничений по возрасту не было, то есть я могла официально взять с собой на роды своих старших детей.

О кесаревом сечении и анестезии

В США кесарево сечение и обезболивание очень популярны.

Во-первых, это удобно врачам: меньше рисков и вероятности непредсказуемого развития событий. Во-вторых, за операции больницы получают больше денег. В-третьих, растет количество близнецов, зачатых с помощью ЭКО, а кесарево сечение считается безопасным методом для многоплодной беременности. В-четвертых, американки обычно работают до последнего, так что знание даты рождения малыша помогает планированию рабочих дел и времени уходу в декрет. И, наконец, многие женщины боятся боли.

В некоторых штатах почти 50% женщин проходят через кесарево сечение.

Южная Калифорния входит в список десяти штатов с высоким процентом кесарева сечения. Интересно, что Северная Калифорния, о которой пишу я, в этот список не входит.

В некоторых штатах более 70% женщин прибегают во время родов к эпидуральной, спинальной анестезии или веселящему газу (смесь оксида азота и кислорода).

Когда приезжать на роды и какие вещи брать с собой

В госпиталь надо приезжать тогда, когда регулярные схватки приходят раз в 5-6 минут. Если вы приедете раньше, вас отправят домой или попросят погулять.

Забудьте про вызов скорой помощи.

Скорую тут вызывают в ситуациях, когда стоит вопрос жизни и смерти, так как счета, которые вы получите после, могут испугать не на шутку. Чаще всего на роды едут на личных автомобилях или вызывают такси.

Собирать сумку для родов, которая столь популярна в России, не надо. Больницы оснащены всем необходимым. Единственное, что мне неоднократно советовали взять с собой, — это любимую зубную пасту и пижаму.

День родов

Когда у меня начались схватки, я позвонила акушерке и доложила о ситуации. После чего попробовала еще поспать. Через несколько часов о сне уже не могло быть и речи. Я дождалась заветного промежутка в пять минут, и мы с мужем поехали в роддом.

Скажу честно: то, что нам заранее все показали, и то, что все документы были подписаны, существенно расслабляет.

Я с ужасом вспоминаю, как во время своих первых в жизни схваток вспоминала дату начала первой менструации.

Нас встретили приветливо и радостно, желали удачи и улыбались. В палате меня ждали акушерка и медсестра. Муж устроился на диванчике. Медсестра и акушерка вертелись вокруг и делали все, чтобы мне было комфортно. Предлагали воду, регулировали температуру воздуха в комнате и шутили.

Сильные схватки я пережила в теплой ванной под расслабляющую музыку и массаж акушерки.

Если бы не схватки, я бы подумала, что нахожусь на спа-процедуре. Потом я перебралась на кушетку и в удобной позе родила нашего третьего малыша. Мои роды прошли без осложнений. Это были мои лучшие роды.

Дальше все было четко по плану: ребенка положили мне на живот, дождались, пока отпульсировала пуповина, предложили мужу ножницы для ее перерезания. От неожиданности он отказался. Спросили, хочу ли я еще подержать ребенка или можно позвать врача для осмотра малыша. Конечно, если бы у акушерки возникли сомнения по поводу здоровья малыша, то врача позвали бы раньше.

Отдельно у меня поинтересовались, мыть младенца с шампунем или достаточно промокнуть пеленкой.

После того как малыша замерили и взвесили, у меня спросили, хочу ли я отдохнуть одна или быть с новорожденным.

В госпитале было правило: когда ты спишь, малыш находится либо в палате для детей, либо в детском кювезе напротив маминой кровати.

Пока я приходила в себя, муж съездил за нашей пятилетней дочкой (наш двухлетний сын тогда приболел и остался дома с бабушкой). Их приезд удачно совпал с обедом. На обед было несколько блюд и… кусок шоколадного торта с клубникой! Дочка и муж были счастливы. Радостная медсестра позвонила в больничное кафе, и нам принесли еще два куска торта.

Вот так мы и сидели все вместе на кровати, перемазанные шоколадом, и смотрели на нового члена нашей семьи.

Если роды были естественные и прошли без осложнений, мама остается в больнице до двух суток. Если было кесарево или имеются осложнения, женщине предлагают остаться на 3-4 дня. Всегда есть возможность уехать сразу после родов.

В палате я провела двое суток. У нас болел старший сын, поэтому я не спешила домой. Здесь было все необходимое: от полотенец, сменной одежды до прокладок разных размеров и специальных бутылочек для подмывания. Рядом с моей кроватью была кнопка вызова медсестры, которая могла принести обезболивающее, воду, печенье, крекеры, лед и все, что могло понадобиться.

Женщина может заранее предупредить персонал, чтобы ее не беспокоили в ночные и утренние часы. Я, к сожалению, забыла это сделать, поэтому в полночь ко мне пришла медсестра проверить слух малышу, а потом вернулась в два часа ночи сделать прививки.

Кстати, о прививках — к их наличию здесь относятся крайне серьезно. Если у ребенка нет прививок, он не сможет посещать сады и школы.

О педиатрах

Не во всех больницах, где принимают роды, есть педиатрическое отделение. В этих случаях необходимо заранее заключить договор с педиатрическим кабинетом.

Когда ребенок рождается, врачу сообщают о том, что он может связаться с мамой младенца и назначить встречу.

Наш врач оказался очень веселым и деловитым. Правда, выглядел он довольно необычно: мужчина лет семидесяти с пятью сережками в ухе, седой шевелюрой, в клетчатой рубашке и с огромной пряжкой на ремне, которая сияла красными «рубинами».

Я немного смутилась, ведь на фотографии, которую я видела, он был в белом халате и выглядел серьезнее. Но я довольно быстро расслабилась: врач отвечал на все мои вопросы и вел себя профессионально. Общение с ним оставило приятное впечатление. После визита педиатра в медицинский электронный файл ребенка, который я могла посмотреть из своего личного кабинета, добавилась запись о первом полном осмотре.

Считается, что дать имя ребенку проще в то время, пока ты находишься в больнице.

В этом случае тебе не потребуется лишний раз ездить по инстанциям. Ты просто диктуешь имя по телефону, и оно сразу же вносится в электронный профайл ребенка, а готовые формы для получения свидетельства о рождении и временная страховка на один месяц высылаются по твоему почтовому адресу.

Выписка

В день выписки в палату пришла медсестра, усадила меня в инвалидное кресло и повезла к машине. Встать и идти самой мне не разрешили.

Когда мы доехали до припаркованного автомобиля, медсестра забралась в машину, чтобы убедиться в наличии детского автокресла и в том, что оно правильно установлено. Только после этого она разрешила мне встать с кресла и попрощалась.

Послеродовой визит

После родов я приезжала к акушерке два раза: через две недели и через два месяца. Оба раза я была с младенцем и старшими детьми.

Пока старшие играли, а младший спал в автомобильной люльке, акушерка говорила со мной о планах на будущее и методах контрацепции.

Я была немного удивлена: врачи в Москве никогда не говорили со мной на эту тему. Считаю этот подход верным, особенно когда вспоминаю своих подруг, забеременевших практически сразу после родов.

Отдельное внимание акушерка уделила послеродовой гимнастике, упражнениям Кегеля, а также сексу в послеродовой период. Уходя, я получила буклет о жизни мамы и ребенка до одного года и визитку группы поддержки грудного вскармливания.

Заключение

Когда наступило Рождество, я, как это принято в большинстве американских семей, отправила своей акушерке открытку с нашей семейной фотографией и словами благодарности. Рожать в США или нет, лететь во Флориду, где, несомненно, дешевле, или в Калифорнию — дело ваше. Для себя я решила, что если у меня будет четвертый ребенок, то, выбирая место для родов, я проголосую за спокойное отношение к беременности, отсутствие лишних правил, за радость и комфорт.

Фото: Shutterstock.com, личный архив Натальи Нестеровой

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!