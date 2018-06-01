10 любимых мультфильмов DJ Грува

Мало кто не знает ди-джея Грува. Его треки звучали (и все еще звучат) во всех клубах страны, на радиостанциях, и мы уверены, что ремикс на музыку из «Служебного романа» наверняка до сих пор используется у кого-то в качестве рингтона.

Tlum.Ru попросил ди-джея, композитора, продюсера и отца малыша Марка рассказать о своих любимых мультфильмах и пояснить, почему именно они являются самыми-самыми. Как оказалось, в отличие от актера Сергея Бурунова , Грув любит не только советскую классику.

1. Рататуй. Рассказ о настоящей дружбе и о секретах французской кухни. 2. В поисках Немо. О родительской любви и о семье. 3. Просто так. О доброте и щедрости. 4. Золотая Антилопа. О том, к чему приводит жадность. 5. Малыш и Карлсон, который живёт на крыше. Добрый Малыш и озорник Карлсон — разные, но друзья навеки. 7. Ну, погоди! Волк хулиган, а заяц — примерный гражданин. Но не смотря на это, дружба всегда побеждает. 8. Аладдин. О любви, о дружбе и о том, что добро всегда победит зло. 9. Приключения капитана Врунгеля. Смешные и невероятные приключения с отважным капитаном и его командой, где Врунгель и «Беда» из любой безвыходной ситуации выходят победителем. 10. Полярный Экспресс. Самый лучший в мире новогодний мультфильм.

Насчет «Экспресса» мы бы поспорили, конечно:-)

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