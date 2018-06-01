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Компания OPTOVENOK приглашает за качественной одеждой из трикотажа
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Компания OPTOVENOK приглашает за качественной одеждой из трикотажа 

АиФ — Алтай 1 час назад
Компания OPTOVENOK имеет собственное производство, оснащенное современным оборудованием. Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяет производить высококачественные изделия. Учитывая Ваши пожелания, здесь изготовят лекала и помогут определиться с моделью и тканью.
OPTOVENOK KIDS — это производство и продажа качественного и доступного трикотажа для детей и подростков. Помимо собственных изделий, в наличии всегда имеется большой ассортимент продукции других производителей детской одежды, которую вы можете купить оптом и в розницу. OPTOVENOK SPORT — это одежда, созданная для спортсменов, любителей спорта и тех, кто ведет активный образ жизни. Компания имеет внушительный опыт работы с клубами бокса Алтайского края, студиями танца и гимнастики, футбольными и хоккейными командами.
Кроме того, компания помогает создавать корпоративную и промо-одежду. Кепки, футболки, толстовки, жилеты с фирменным логотипом подчеркнут статус любого предприятия.
OPTOVENOK — это всегда высокое качество, низкие цены и реальные сроки исполнения Вашего заказа.
Вас ждут по адресу:
Павловский тракт, 49в; 9:00-18:00 по будням, сб/вс выходной Тел. : 8-962-821-6163, 8-906-965-4499 http://optovenokkids.ru/
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