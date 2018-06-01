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Как выглядит семейная жизнь на самом деле
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Как выглядит семейная жизнь на самом деле 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотографу Даниэль Гюнтер (Danielle Guenther) надоели обычные семейные фотосессии, где все аккуратно одеты, причесаны, одинаково умильно улыбаются и сидят в неестественных позах посреди нереалистично красивых интерьеров. Она решила, что пора показать семейную жизнь без прикрас. И выложила на своей страничке в Facebook несколько кадров. После этого родители завалили ее просьбами сделать для них такую же фотосессию.
Мы считаем, что это самый честный проект о радостях родительства за последнее время.
1. Не отвлекайся
2. Нужно всех накормить
3. Подожди минутку
4. О нет!
5. Удовольствие от шопинга
6. Попытка побега
7. Субботнее безумие
8. Полная загрузка
9. День в спа  10. Час пик  11. Счет, пожалуйста!
12. Счастье быть родителями
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