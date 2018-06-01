Как выглядит семейная жизнь на самом деле

Фотографу Даниэль Гюнтер (Danielle Guenther) надоели обычные семейные фотосессии, где все аккуратно одеты, причесаны, одинаково умильно улыбаются и сидят в неестественных позах посреди нереалистично красивых интерьеров. Она решила, что пора показать семейную жизнь без прикрас. И выложила на своей страничке в Facebook несколько кадров. После этого родители завалили ее просьбами сделать для них такую же фотосессию.

Мы считаем, что это самый честный проект о радостях родительства за последнее время.

1. Не отвлекайся

2. Нужно всех накормить

3. Подожди минутку

4. О нет!

5. Удовольствие от шопинга

6. Попытка побега

7. Субботнее безумие

8. Полная загрузка

9. День в спа 10. Час пик 11. Счет, пожалуйста!

12. Счастье быть родителями