Как выглядит семейная жизнь на самом деле 

Фотографу Даниэль Гюнтер (Danielle Guenther) надоели обычные семейные фотосессии, где все аккуратно одеты, причесаны, одинаково умильно улыбаются и сидят в неестественных позах посреди нереалистично красивых интерьеров. Она решила, что пора показать семейную жизнь без прикрас. И выложила на своей страничке в Facebook несколько кадров. После этого родители завалили ее просьбами сделать для них такую же фотосессию.
Мы считаем, что это самый честный проект о радостях родительства за последнее время.
1. Не отвлекайся
2. Нужно всех накормить
3. Подожди минутку
4. О нет!
5. Удовольствие от шопинга
6. Попытка побега
7. Субботнее безумие
8. Полная загрузка
9. День в спа 10. Час пик 11. Счет, пожалуйста!
12. Счастье быть родителями