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«Думали, нет в живых»: пропавшая с Зюраткуля лосиха вернулась домой и стала мамой
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«Думали, нет в живых»: пропавшая с Зюраткуля лосиха вернулась домой и стала мамой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Обитательница Зюраткуля — лосиха по кличке Василина, которая не пришла в прошлом году на зимовку, — вернулась в национальный парк, а через три недели родила малышку. Об этом рассказали сегодня, 1 июня, в пресс-службе нацпарка.
Посетители парка много раз спрашивали о судьбе Василины, сотрудники парка тоже беспокоились за неё, ведь она им стала как родная. Были предположения, что, скорее всего, её нет в живых.
— Сам лично выпаивал её молоком, когда месячную ее привезли к нам в Дом лося «Сохатка», и, конечно переживали все — где она и когда же придёт. Обычно наши домашние лоси ходят летом где-то рядом с фермой, даже иногда могут зайти на лакомство от инспекторов. А Василину никто не видел даже при патрулировании территории, — рассказал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.
Василина пришла на кордон «У трёх вершин», где находится сама ферма. Через несколько недель родила здорового лосёнка. Лоси чувствуют заботу со стороны человека и приходят на ферму, чтобы здесь на свет появились малыши, объясняют специалисты.
— Многие спрашивали, как живётся в диком лесу приученным к человеку лосям, но, как видно, лоси продолжают приходить на ферму сами и приносить там потомство, — добавили в пресс-службе нацпарка. — Сейчас в вольерах лосиного дома находится девять лосей разного пола и возраста.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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