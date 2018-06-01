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Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках
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Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Необычный вид госслужащих связан с началом нового этапа экологической кампании Super cool biz. Уже 13 лет летом они носят легкую одежду, чтобы меньше использовать кондиционеры.
С июня по сентябрь можно не надевать пиджаки и галстуки. Это способствует более эффективной борьбе с «парниковым» эффектом, пишет РИА Новости. Первого июня в Стране восходящего солнца наступает самое жаркое время года, и дресс-код не запрещает гавайские рубашки и хлопчатобумажные брюки.
В то же время не все члены правительства готовы кардинально поменять свой внешний вид. На заседание парламента премьер-министр страны Синдзо Абэ пришел в белой рубашке с темным кантом. Журналистам он сказал, что ему «легко и прохладно».
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