Японские политики пришли на работу в разноцветных рубашках

Необычный вид госслужащих связан с началом нового этапа экологической кампании Super cool biz. Уже 13 лет летом они носят легкую одежду, чтобы меньше использовать кондиционеры.

С июня по сентябрь можно не надевать пиджаки и галстуки. Это способствует более эффективной борьбе с «парниковым» эффектом, пишет РИА Новости . Первого июня в Стране восходящего солнца наступает самое жаркое время года, и дресс-код не запрещает гавайские рубашки и хлопчатобумажные брюки.