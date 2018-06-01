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Женщина пыталась исправить язык своих попугаев, но не ожидала такого результата!
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Женщина пыталась исправить язык своих попугаев, но не ожидала такого результата! 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Однажды женщина пришла к своему приходскому священнику, и говорит ему: «Отец, у меня проблема. У меня есть два попугая-девочки, но они знают, как сказать только одно»
«Что они говорят?» — спросил священник.
«Они говорят: «Привет, мы проститутки. Вы хотите повеселиться?»— сказала женщина смущенно.
«Это непристойно! — воскликнул священник, — я понимаю, почему вы смущены»
Он подумал минуту, а потом сказал: «Знаете, у меня может быть есть решение этой проблемы. У меня есть два попугая, которых я научил молиться и читать Библию. Приносите своих попугаев ко мне домой, и мы посадим их в клетку с Франциском и Иовом. Мои попугаи могут научить ваших попугаев хвалить и поклоняться. Я уверен, что ваши попугаи перестанут так говорить… эту фразу в кратчайшие сроки»
«Спасибо, — ответила леди, — это хорошее решение»
На следующий день она принесла своих попугаев в дом священника. Когда он проводил ее, она увидела, что его два попугая-мальчика сидели внутри клетки, сжимая четки и молясь.
Впечатленная, она подошла и поместила своих попугаев с ними. Спустя всего пару секунд, самка попугаев воскликнула: «Привет, мы проститутки. Вы хотите повеселиться?»
Повисла ошеломленная тишина.
Наконец, один попугай посмотрел на другого попугая и сказал: «Убери бусы, Франциск, наши молитвы были услышаны!»
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