Женщина пыталась исправить язык своих попугаев, но не ожидала такого результата!

Однажды женщина пришла к своему приходскому священнику, и говорит ему: «Отец, у меня проблема. У меня есть два попугая-девочки, но они знают, как сказать только одно»

«Что они говорят?» — спросил священник.

«Они говорят: «Привет, мы проститутки. Вы хотите повеселиться?»— сказала женщина смущенно.

«Это непристойно! — воскликнул священник, — я понимаю, почему вы смущены»

Он подумал минуту, а потом сказал: «Знаете, у меня может быть есть решение этой проблемы. У меня есть два попугая, которых я научил молиться и читать Библию. Приносите своих попугаев ко мне домой, и мы посадим их в клетку с Франциском и Иовом. Мои попугаи могут научить ваших попугаев хвалить и поклоняться. Я уверен, что ваши попугаи перестанут так говорить… эту фразу в кратчайшие сроки»

«Спасибо, — ответила леди, — это хорошее решение»

На следующий день она принесла своих попугаев в дом священника. Когда он проводил ее, она увидела, что его два попугая-мальчика сидели внутри клетки, сжимая четки и молясь.

Впечатленная, она подошла и поместила своих попугаев с ними. Спустя всего пару секунд, самка попугаев воскликнула: «Привет, мы проститутки. Вы хотите повеселиться?»

Повисла ошеломленная тишина.

Наконец, один попугай посмотрел на другого попугая и сказал: «Убери бусы, Франциск, наши молитвы были услышаны!»