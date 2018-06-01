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Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным
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Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: Дни.ру
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о разрыве с супругом, актером Павлом Прилучным. Актриса сделала заявление.
На протяжении нескольких дней в Сети многочисленные поклонники обсуждают, что же происходит в супружеской жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе.
Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко. Фанаты не выдержали и накинулись с вопросами и критикой на Прилучного.
В итоге, решила прояснить ситуацию Агата Муцениеце. На своей страничке актриса опубликовала изображение, на котором двое людей с раскрытыми зонтами расходятся в разные стороны. «Дорогие друзья.. все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами..) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — обратилась к неравнодушным подписчикам Агата.
Поклонники расценили эту запись неоднозначно. «Я в шоке (плакать хочется 😭😭😭», «Вы отличная пара! Желаю Вам разобраться в себе и сделать правильные выводы», «Я уже рыдаю!😭», «Я вообще расстроилась, как так? Вы идеальные», «Надеюсь, что это шутка!», «Какой пипец! Я была уверенна, что эта семья вместе и навсегда! Как же грустно! До слез…», «Агата, не отношусь к людям-фанатам, просто получаю удовольствие от картинок вашей семьи! Но не могу пройти мимо! Постарайтесь быть мудрыми! Так не хочется, чтобы ваш союз распался, вот искренне желаю вам сохранить семью», — обратились к Муцениеце подписчики.
Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го — дочь Мия
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