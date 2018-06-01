4 способа сократить использование пластика в повседневной жизни

Со времён появления полностью синтетического пластика (это произошло в 1907 году) его использование стало невероятно распространено. Однако его главное достоинство — долговечность — оказалось одним из его главных недостатков. Чем больше пластика мы используем, тем сильнее вредим окружающей среде. Журнал Science приводит статистику: с 1950 года произведено более 8,3 миллиарда тонн пластиковых материалов, 9% из них отправляется на переработку, 12% сжигается, а остальные 79% попадают на свалку или, что ещё хуже, оказываются в лесах, полях и водоёмах (если сомневаетесь, загляните в любой подмосковный лес).

Да, мы понимаем, что полностью отказаться от пластика нереально, но есть несколько простых способов уменьшить его потребление. Они перед вами.

Используйте сумки вместо пластиковых пакетов

Проблема: главный минус пластиковых пакетов состоит в том, что их используют один-два раза, а затем выбрасывают. По данным «Гринписа», в России ежегодно производится более 30 миллиардов одноразовых пакетов — ими можно укрыть четыре территории Москвы. В итоге они превращаются в 150 000 тонн пластиковых отходов. В Европе уже начали бороться с этой проблемой. Например, в ЕС приняли директиву «О сокращении потребления лёгких пластиковых пакетов» — теперь ежегодное потребление пакетов на человека к 2019 году должно снизиться с 200 до 90 пакетов. А в 2025 году каждый человек должен использовать в год не больше 40 пакетов.

Что можно сделать: откажитесь от бесконечной покупки пакетов в магазине и заведите многоразовую тканевую сумку. Её можно найти как в продуктовом магазине, так и в магазине одежды. Кроме того, вы можете купить тканевые сумки в любимых музеях, привезти их из поездки или даже сшить самостоятельно. Такая сумка прослужит вам очень долго.

Не упаковывайте продукты в дополнительные пакеты. Например, при покупке бананов, ананасов или грейпфрутов можно спокойно обойтись без целлофанового пакета и наклеить ценник прямо на фрукт. Сумка-тоут Monki Сумка складная Reisenthel Эко-сумка Love Hermitage Сумка-тоут Ban.do Купите кружку для кофе

Проблема: экологичность бумажных стаканов — это миф, так как стакан, сделанный только из бумаги или картона, быстро намокнет и будет протекать. Его покрывают тонкой плёнкой из пластика. Именно поэтому стаканчики из-под кофе не перерабатываются, а отправляются на свалку. Одна только сеть кофеен Starbucks каждый год производит четыре миллиарда стаканчиков для кофе. Правда, владельцы сети обещают, что к 2022 году создадут более экологичную альтернативу.

Что можно сделать: вы можете пить кофе в кафе, используя многоразовые керамические чашки, или купить себе специальную кружку, чтобы пить кофе на ходу или в машине. Сейчас можно найти термосы, тамблеры и термокружки на любой вкус. Выбирайте экологичные материалы и следите за тем, чтобы кружки были сделаны из нетоксичного пластика — в них не должен содержаться вредный бисфенол (BPA-free). Во многих кофейнях вам даже сделают скидку, если вы придёте с собственной посудой. В общем, в выигрыше все — и вы, и планета. Термокружка Asobu — The 5Tth Avenue кружки KeepCup Rock Salt

Установите фильтр для воды

Проблема: обычно бутылки для воды изготавливаются из полиэтилентерефталата (PETE или PET, это самый распространённый тип пластика). И несмотря на многочисленные мифы, он безопасен, не содержит фталатов, бисфенола-А, его можно оставлять в машине, замораживать и использовать повторно. Однако и тут нужно быть осторожным — при частом использовании на поверхности бутылки могут образовываться царапины, в которых будет накапливаться грязь, микробы и бактерии. Вымыть их оттуда — задача не из лёгких.

PET — это тот вид пластика, который успешно перерабатывается. Но проблема в том, что в России слабо развит раздельный сбор мусора и его переработка — бутылки после одного использования выбрасываются и отправляются на городские свалки (где лежат ещё очень долго).

Что можно сделать: установите дома фильтр — проточный, работающий по принципу обратного осмоса, или кувшинный. Среди всего многообразия фильтров можно найти подходящий именно вам.

Заведите бутылки для многоразового использования. Чтобы не сомневаться в том, что ваша бутылка не будет выделять опасные вещества, выбирайте стальные или стеклянные изделия. Сейчас можно найти много бутылок с фильтрами — это подходит тем, у кого нет постоянного доступа к фильтрованной воде. Бутылка для воды IKEA Фильтр-бутылка для воды BRITA Fill&Go Используйте дома контейнеры или многоразовые пакеты

Проблема и решение: полностью исключить пластик сложно, но можно перестать следовать принципу «использовал — выбросил». Например, дома вместо одноразовых пакетов или пищевой плёнки для хранения продуктов используйте многоразовые пакеты или контейнеры. В них можно хранить и замораживать продукты, а после мыть и использовать снова. Пластиковый пакет IKEA Статьи по теме 13 правил экологического образа жизни в городе Как начать озеленять квартиру (и не погубить в процессе ни одного цветка) Зачем нужен увлажнитель воздуха в квартире: 5 причин Аксессуары для дома: 10 предметов, которые создают уют Запись «4 способа сократить использование пластика в повседневной жизни» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.