Неравный брак по-азиатски

В отсталых странах Азии и сегодня 40-70% девушек выходят замуж до 18 лет, до 12 лет — 5-20% (максимум — в Йемене и Афганистане). Обычно брак с ними представляет торговую сделку: девочка покупается мужем, который старше ее в 3-5 раз, и она не имеет права на расторжение «контракта». За ослушание — ужасные увечья и даже смерть девочки.

Источник: ttolk.ru «Блог Толкователя» продолжает рассказывать о различных видах «азиатской духовности», которая в последнее время противопоставляется «загнивающему Западу». Детские свадьбы в Индии, выдача девочек в возрасте 5-12 лет замуж за 40-70-летних мужчин, страшные наказания ослушавшихся своего мужа детей — все это те духовные скрепы, которыми пронизаны отсталые общества в Азии. Есть и новации: «традиция», «деды так делали» и т.д. подкрепляются и евгеническими «исследованиями» — «южные девочки рано созревают», «рожать в 14 лет полезно для организма» и т.п.

Правда, адепты первобытного нью-эйджа ничего не говорят о субъектности ребенка. Будь это американец, русский, немец, араб или пуштун, он до определенного возраста (как правило, 14-18 лет) считается полностью или частично недееспособным. Нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетнего называется педофилией и на «бездуховном Западе» строго наказывается. Это одно из главных правил для человечества, называемого цивилизованным. А лица, претендующие на половое обладание ребенком, признаются по 10-му пересмотру международной классификации болезней психически больными.

В защиту своей правоты традиционалисты призывают религию и приводят хадис (высказывание пророка Мухаммеда), который гласит: счастлив тот отец, который выдал свою дочь замуж до того, как у нее появилась первая менструация. Они настаивают, что мужья, взявшие в жены маленьких девочек, должны заботиться о них как о собственных детях, до достижения половой зрелости. Якобы это единственная возможность бедным семьям спасти своих девочек от нищеты или распространенной здесь практики похищения невест (похищенную девочку уже не продашь).

По законам большинства западных стран десятки миллионов мужчин в Африке и Азии за педофилию сели бы надолго в тюрьму. Но у себя на родине им дается полное право на эту перверсию.

Запад предпочитает не обращать внимания на то, что в странах Юга, в первую очередь его союзниках (Саудовская Аравия или Пакистан), миллионы их граждан зверски нарушают права человека. Сообщения о браках с детьми обычно идут фоном к какой-нибудь «забавной новости».

Вот в Саудовской Аравии 90-летний муж подал иск в суд на родителей своей 15-летней жены, которая не пустила его в спальню в первую брачную ночь, а затем просто сбежала. Новобрачный указал в иске, что заплатил родителям девочки калым 17,5 тыс. долларов. В своем заявлении он потребовал вернуть ему деньги или жену.

Или еще новость, позабавившая западный мир и описанная журналом Time . Девочка из Йемена по имени Нужуд, которой всего 10 лет, успела побывать замужем и развестись, удивлялась корреспондентка журнала Time. Она стала самой молодой разведенной женой в мире. Историей Нужуд заинтересовалась мировая пресса. Нью-йоркский журнал Glamour удостоил ее титула «Женщина года», а затем она приехала в Париж для презентации своей автобиографии, написанной с ее слов журналисткой Дельфин Мину.

На обеих фотографиях — Нужуд, освобожденная женщина Востока.

Вслед за 10-летней Нуджуд, вдохновленная ее примером, на развод подала ее соотечественница — 9-летняя Арва Абду. Вскоре в соседней Саудовской Аравии развода добилась еще одна девочка — 8-летняя супруга взрослого мужчины. Вслед за ними в суд стали подавать 11-12-летние жены.

Но не всем так везет, как йеменской Нужуд. В отсталом мире замужних девочек проигрывают, зверски избивают и убивают за малейшую провинность. Часто они сами, не выдержав истязаний, решаются покончить жизнь самоубийством, обычно выбирая для этого такой способ, как самосожжение. Западные СМИ в последние годы обошли множество фото девушек из Афганистана, решивших сжечь себя, но чудом выживших. Эти снимки появились благодаря американским оккупантам, наводящим хоть какой-то порядок в этой стране, в т.ч. пресекая совсем уж вопиющие случаи нарушения прав человека.

Вот несколько этих снимков девушек, выживших после самосожжения:

А редакция американского журнала Time решила даже разместить на обложке номера снимок афганской девушки, чье лицо было обезображено боевиком «Талибана» за то, что она попыталась бежать из семьи из-за издевательств со стороны родственников мужа.

Ниже фотографии брачных союзов, где девочкам редко когда больше 14-15 лет — из стран с крепкими духовными скрепами.

Афганистан. 55-летний Саид Мохаммед и 8-летняя Рошан Касем в день помолвки в деревушке Чавош. 60-летний отец невесты Абдул Касем сказал, что он чувствует себя несчастным, отдавая дочь в чужой дом в таком раннем возрасте, но крайняя нужда не оставила ему выбора

Афганистан. Полицейский Малалаи Карар арестовывает 35-летнего Джанана после того, как он пытался убить свою 15-летнюю жену Джамилю. Джамиля сбежала к своей матери после нескольких лет издевательств со стороны мужа и свекрови. Джанан преследовал жену, намереваясь убить ее, но все закончилось тем, что он нанес многочисленные колотые ранения ее бабушке, которая пыталась защитить внучку. Джамиля была помолвлена, когда ей был всего 1 год, и в 10 лет вышла замуж.

Афганистан. 40-летний Фаиз Мохаммед и 11-летняя Гулам Хидер в ее родительском доме накануне свадьбы в селении Дамарда.

Афганистан. Маджаббин Мохаммед (слева), 13 лет, рядом со своим мужем и его первой женой.

Йемен. Тахани (в розовом) было всего 6 лет, когда она вышла замуж за Мажед, 25 лет (стоит рядом с ней). Еще одна девушка на фото — вышла замуж, когда ей было 8 лет.

Йемен. Молодые невесты в день перед бракосочетанием.

Йемен. Азиа, 14-летняя мать, моет свою вторую дочку. Первую она родила, когда ей было 12 лет.

Индия. 5-летнюю девочку отец несет на церемонию ее свадьбы с 14-летним парнем.

Индия. Церемония этой свадьбы.

Индия, штат Ассам. Хасина стоит с мужем Али. Она вышла замуж в 13 лет, в момент фотографирования ей 14,5 лет и она на пятом месяце беременности.

Индия, Бхапай. Жениху 14 лет, невесте 12 лет.

Индия, Бхапай. Невесте и жениху по 7 лет.

Йемен. 14-летняя Дебриту сбежала от своего мужа, она содержится в центре Красного Креста — центре помощи женам-беженцам.

Палестина, сектор Газа. Массовая свадьба с участием малолетних невест.