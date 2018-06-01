Кексы и море. Что думают дети о ямах на дорогах, мусоре и счастье?

Недаром говорят: устами младенца глаголет истина. Дети не испорчены жестоким миром, всегда говорят правду и верят в лучшее. В канун Дня защиты детей корреспондент «АиФ-Красноярск» задал несколько «серьёзных» вопросов ребятишкам, занимающимся в Центре социальной помощи семьям и детям Октябрьского района. Ответы получились неоднозначными, но точно искренними и интересными.

Счастье-это речка с уточками

Наша встреча с ребятами случилась в ясный солнечный день. Даже дети заметили, что люди на улице становятся чуть добрее, теплее и счастливее. Но для полного счастья хорошей погоды мало.

«Счастье — это когда летом можно поехать на море, купить кексы и мороженое, гулять с братом и сёстрами, — воодушевлённо говорит Надя Казакова. — Ещё это игры с папой и мамой в мяч, прогулки возле дома, речка с уточками… И обязательно все должны быть весёлыми».

«А для меня счастье — это чтобы была вся семья: папа, мама, бабушка, дедушка, — говорит Настя Юшкова. — Играть с котом Барсом в деревне, смотреть, как гуляют коровы, ходить в гости к подружкам».

А Саша Комаров считает, что счастье — это когда у тебя хорошие родители, и они воспитали тебя вежливым человеком.

Михаил Осин чувствует себя по-настоящему счастливым, когда проводит эксперименты. «Я хочу стать изобретателем или химиком, и для меня счастье — делать опыты из разных штучек. А сестра бомбочку умеет делать, мне очень нравится».

А вот Никите Прутикову достаточно шоколадки, мячика или телевизора, в котором показывают передачи про природу и животных.

Пока я ехала на автобусе до центра, где меня ждали ребята, застряла в пробке. Колесо у машины, ехавшей перед автобусом, попало в большую выбоину, образовалась пробка. О том, откуда берутся ямы на дорогах, дети ещё не догадываются. Они верят в лучшее, поэтому у дорожных строителей ещё есть шанс реабилитироваться.

«Я думаю, что в городе мало камней или не хватает бетона… — рассуждает Миша. — Материала не хватает, вот и ямы появляются».

Надя согласна с Мишей. Только она переживает больше не за дороги, а за тротуары. «Дырки надо засыпать! В ямы коляски попадают, проехать не могут!»

Уверенную точку в обсуждении дорог ставит Никита. «Все ямы — от луж!»

Собаки на страже города

Приятно с детьми общаться на тему экологии. Батарейки, мусор, грязный воздух — в пятилетнем возрасте ребята имеют подробное представление о том, как надо беречь то место, где ты живёшь.

«Весь мусор надо хранить за городом, в большой яме. Нужно, чтобы город не загрязнялся, был чистый, а природа красивая», — уверяет Настя. Саша добавляет: «Для этого мусор надо отправлять на переработку!»

«Батарейки вредные, но они нужны для пульта или моей машинки», — как-будто оправдываясь за то, что у него дома есть батарейки, говорит Саша. «Из-за них может быть пожар!» — возмущается Никита. «Пожар происходит из-за проводов и электричества, а не батареек», — успокаивает друга Саша.

А Миша считает, что батарейки могут повлечь другие, но тоже опасные последствия. «Когда батарейка перестаёт работать, её в другой прибор не надо вставлять. Из неё польётся вредная жидкость… »

Ещё одной темой для недетских дискуссий стали бродячие собаки. Дети подтверждают: на улицах их много. И они могут не только «полизать ручку», но и покусать.

«Если собак не будет, в городе точно станет тише», — говорит Никита. «Но они сторожат наш город — шёпотом говорит Надя. — Вы знаете, что собака может понять, что идёт грабитель в банк? Она покусает его и защитит людей».

«Собак на улице много, потому что их выгнали люди, — выдвигает свою версию Настя. — Если каждый возьмёт к себе домой по одной, то их не станет. Только если взять, надо заботиться. И город красивее станет».

«А я думаю, что собаки могут родить других собак, — предполагает Саша. — Потому есть большие, а есть маленькие пёсики. Им можно на ушки приклеить специальные штуки, тогда другие рождаться не будут (не уточил, что это за «штуки»). У меня дома есть Черныш. Он по мне скучает, на меня прыгает, когда встречает, поэтому собаки нужны. И котики. И хомяки».