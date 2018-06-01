Ещё
К лету готова: Бледанс похвасталась стройной фигурой
Далее:
Читайте также:
Ещё

К лету готова: Бледанс похвасталась стройной фигурой 

WDay.ru 16 минут назад
Фото: WDay.ru
«На зарядку становись!» — призвала звезда.
Лето — пожалуй, самая долгожданная пора из всех времен года. И неважно, какая будет погода: лето — это состояние души. А вот фигура, тем не менее, важна. Вряд ли ударят такие морозы (тьфу-тьфу, конечно), что мы будем кутаться в шубы, поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом в купальнике или просто легком платьице, заняться физической подготовкой в частности и здоровым образом жизни в целом стоит как никогда вплотную. Об этом и напомнила Эвелина Бледанс.
А вы привели себя в порядок к лету?
«Что важнее покачать — руки, ноги, живот? Над чем вы сегодня поработали?» — подбадривает звезда своих поклонников соблазнительным фото в своем Instagram, на котором она выглядит просто потрясающе. И руки, и ноги, и живот — все накачано идеально, придраться не к чему. Но не тут-то было: вместо того, чтобы обсуждать последние веяния фитнеса, подписчики тут же обвинили знаменитость в применении не скакалки с гантелями, а фотошопа. Да ну и пусть! Даже если он тут и есть, снимок же совсем о другом: о том, что тело, за которым следят, — это прекрасно.
Самая стильная одежда для фитнеса: 11 нужных вещей
К тому же, мы наверняка знаем, что оставаться в форме Эвелине помогают вовсе не компьютерные технологии, а любовь родных и близких. Да ее даже бывшие мужья не забывают! Не верите? Читайте сами ЗДЕСЬ.
Блёданс показала, что нужно есть, чтобы оставаться секси
Фитнес в СССР: секреты стройности наших мам и пап  Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Тает на глазах: Семенович стала вдвое стройнее своих танцовщиц Ирина Шейк показала идеальное летнее платье Алекс Смерфит наконец-то нашел замену Боне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нужно много сексуальных партнеров»77
Странные приспособления для женской груди1
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Степаненко развеяла миф о своем похудении1
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение