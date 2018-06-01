Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поборется за звание «Миссис Россия» 

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Вензеля и чугунные перья: около кухмистерской фон Вакано воссоздали утраченную калитку

В Самарской области на 1000 браков приходится 1090 разводов

«Что он хотел доказать?»: в Самаре подросток разбился насмерть, сорвавшись с карниза