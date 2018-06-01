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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поборется за звание «Миссис Россия»
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова поборется за звание «Миссис Россия» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Три жительницы Самарской области стали финалистками конкурса красоты «Миссис Россия». Две девушки, Мила Машкова и Анна Мартынова, представляют Самару, Екатерина Соколова — Тольятти. Кроме них в финал прошла и жена самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Девушка поделилась кадрами с фотосессии в Instagram. Свой снимок она подписала: «Любовь Правит Миром!». В конкурсе красоты модель представляет Ульяновскую область.
Любовь Правит Миром!❤️ @mrs_world_russia Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) 31 Май 2018 в 2:56 PDT  Девушка состоит в браке с бизнесменом Алексеем Шаповаловым около пяти лет. Сейчас супруги вместе с детьми проживают в Дубае. Стоит отметить, что в Самаре имя Алексея Шаповалова связано с несколькими скандалами. Один из них связан с выкупом и уничтожением стадиона «Буревестник». Сейчас на его территории действуют торговые точки. Еще один знаковый объект, попавший в собственность бизнесмена, — Дом печати. В последний раз его продали на торгах за 96,9 миллиона рублей. Широкий общественный резонанс также вызвала история с вырубкой елей около ЦУМ «Самара» в 2012 году.
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