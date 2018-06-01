Детский выпуск на телеканале «МИР»: СНГ, футбол и народные приметы 

В День защиты детей на телеканале «МИР» — необычный эфир. Выпуски новостей готовили совсем еще юные репортеры. Кто-то недавно только в школу пошел. Зато микрофон эти ребята уже уверенно держат в руках и совсем не стесняются объективов телекамер. В этом убедилась ведущая телеканала Татьяна Алексеева.
1 июня мы традиционно отдаем эфир детям. В этом году кастинг на телеканале «МИР» прошли почти сто человек. Им пришлось отвечать на взрослые вопросы, рассуждать на очень серьезные темы и выпутываться из самых нестандартных ситуаций. И каждый хотел быть первым.
Мы выяснили, что дети неплохо разбираются в политике и в международных отношениях, но не стесняются признаться, что чего-то не знают.
Я многое знаю, но про Крымский мост еще не слышала.
Им было действительно сложно, и не все выдерживали.
Выбрать лучшего оказалось непросто, поэтому мы решили отказаться от традиционного новостного формата.
В Таджикистане сегодня встречаются премьер-министры СНГ!
— Кто же такие премьер-министры?
— Они вроде бизнесменов.
— Это главные из министров!
— И как же они должны выглядеть?
— В костюмах, галстуках, белые рубашки…
— И обязательно вооружены!
— Да это какая-то мафия уже…
— А что такое СНГ?
— СНГ — это такое агентство!
— Компания!
— Содружество независимых государств!
В Таджикистане премьер-министры также обсуждают безопасность. Взрослых эта тема очень волнует.
— Как вы думаете, что угрожает миру?
— Миру угрожает война.
— Война начинается из-за двух людей. Два маленьких человека поссорились, потом три поссорились, и потом миллионы. И начинается война.
— Но это можно как-то остановить? Прекратить войну, чтобы ее не было?
— Можно общий язык найти! Со всеми.
Сегодня в Кремле награждают орденами родительской славы пап и мам!
— Не просто родителей, а многодетных. Вы бы хотели, чтобы у вас было много братьев и сестер?
— Я не хочу. Я хочу собаку.
Пенсия — этот вопрос волнует наших взрослых.
— Как вы думаете, что можно делать на пенсии?
— У телевизора сидеть или лежать, ходить гулять. Наслаждаться бесплатными деньгами.
В России скоро стартует Чемпионат мира по футболу. За кого будет болеть?
— «Спартак» — чемпион! Я за — ЦСКА!
— Все будем болеть за нашу сборную! Мы в нее верим! А вот взрослые почему-то нет.
Вы знаете какие-нибудь народные приметы про лето?
— Если жарко — уходи в отпуск!
— Если первые два дня июня идет дождь, значит, потом погода будет сухая и солнечная.
Полную версию выпуска новостей, который подготовили наши юные коллеги, смотрите сегодня в 23:40 на телеканале «МИР». Не пропустите!
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