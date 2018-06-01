Детский выпуск на телеканале «МИР»: СНГ, футбол и народные приметы

В День защиты детей на телеканале «МИР» — необычный эфир. Выпуски новостей готовили совсем еще юные репортеры. Кто-то недавно только в школу пошел. Зато микрофон эти ребята уже уверенно держат в руках и совсем не стесняются объективов телекамер. В этом убедилась ведущая телеканала Татьяна Алексеева

1 июня мы традиционно отдаем эфир детям. В этом году кастинг на телеканале «МИР» прошли почти сто человек. Им пришлось отвечать на взрослые вопросы, рассуждать на очень серьезные темы и выпутываться из самых нестандартных ситуаций. И каждый хотел быть первым.

Мы выяснили, что дети неплохо разбираются в политике и в международных отношениях, но не стесняются признаться, что чего-то не знают.

Я многое знаю, но про Крымский мост еще не слышала.

Им было действительно сложно, и не все выдерживали.

Выбрать лучшего оказалось непросто, поэтому мы решили отказаться от традиционного новостного формата.

В Таджикистане сегодня встречаются премьер-министры СНГ!

— Кто же такие премьер-министры?

— Они вроде бизнесменов.

— Это главные из министров!

— И как же они должны выглядеть?

— В костюмах, галстуках, белые рубашки…

— И обязательно вооружены!

— Да это какая-то мафия уже…

— А что такое СНГ?

— СНГ — это такое агентство!

— Компания!

— Содружество независимых государств!

В Таджикистане премьер-министры также обсуждают безопасность. Взрослых эта тема очень волнует.

— Как вы думаете, что угрожает миру?

— Миру угрожает война.

— Война начинается из-за двух людей. Два маленьких человека поссорились, потом три поссорились, и потом миллионы. И начинается война.

— Но это можно как-то остановить? Прекратить войну, чтобы ее не было?

— Можно общий язык найти! Со всеми.

Сегодня в Кремле награждают орденами родительской славы пап и мам!

— Не просто родителей, а многодетных. Вы бы хотели, чтобы у вас было много братьев и сестер?

— Я не хочу. Я хочу собаку.

Пенсия — этот вопрос волнует наших взрослых.

— Как вы думаете, что можно делать на пенсии?

— У телевизора сидеть или лежать, ходить гулять. Наслаждаться бесплатными деньгами.

В России скоро стартует Чемпионат мира по футболу. За кого будет болеть?

— Все будем болеть за нашу сборную! Мы в нее верим! А вот взрослые почему-то нет.

Вы знаете какие-нибудь народные приметы про лето?

— Если жарко — уходи в отпуск!

— Если первые два дня июня идет дождь, значит, потом погода будет сухая и солнечная.

Полную версию выпуска новостей, который подготовили наши юные коллеги, смотрите сегодня в 23:40 на телеканале «МИР». Не пропустите!

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