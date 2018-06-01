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Костромской маркетинг: картофель продают с помощью больших женских прелестей
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Костромской маркетинг: картофель продают с помощью больших женских прелестей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Магазин в Боговарово (Октябрьский район) удивил современным подходом к продажам, узнал KOSTROMA.TODAY. К рекламе своего семенного картофеля там подошли просто, но ярко.
Здесь мешками продают семенной картофель известных сортов. Причем доставляют овощ не только в Боговарово, но и в Вохму.
Клиентов решили находить и в соцсетях — для «Контакта» владельцы магазина подготовили привлекательное объявление. Женщина с великолепной грудью держит в руках крупные картофелины.
Понятно, что привлекает это гораздо больше, чем банальный мешок с качественной картошкой. Хотя изображенные на фотографии прелести, скорее всего, никакого отношения к боговаровской картошке не имеют.
Впрочем, жители Боговарово и Вохмы к объявлению подошли не только без лишнего ханжества, но даже с восторгом.
«Мощная картоха!», «В ладонь не помещаются!», — оставляют одобрительные комментарии жители. Некоторые попросили и телефон.
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Женский форум
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