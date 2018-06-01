Почему вставать в 6 утра бесполезно для продуктивности

Многие эксперты по продуктивности говорят, что, для того чтобы стать успешным, нужно:

Встать в 6 утра.

Принять холодный душ.

Сделать разминку.

Помедитировать.

Написать что-нибудь в дневнике и обдумать различные идеи.

Проанализировать и поставить перед собой цели.

Почитать новости и разные ресурсы о своей индустрии.

Посмотреть или послушать что-нибудь вдохновляющее.

Съесть богатый протеинами завтрак.

Да уж, слишком много всего надо сделать до восьми утра.

Не уверен, когда именно начала распространяться эта догма об утренних привычках, но в какой-то момент всюду появились эти длинные чек-листы «успешного человека» — и особенно много их стало в мире стартапов.

Привычки могут быть хорошими, вот только я не думаю, что они обязательно должны быть утренними. У каждого человека свои часы максимальной продуктивности. Если вы хотите улучшить свою продуктивность, совершенно неважно, жаворонок вы или сова и во сколько вы выходите на пробежку — утром или вечером.

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Вы должны сами определить, в какое время вы продуктивнее работаете и чувствуете себя лучше всего. Мотивационный спикер Брайан Трейси называет личным прайм-таймом «время, в которое, согласно вашим биологическим часам, вы показываете максимальную внимательность и продуктивность».

Пользуйтесь своим прайм-таймом и вы перестанете тратить впустую свое драгоценное время и энергию.

Я потратил 12 лет на то, чтобы вырастить из небольшой идеи компанию JotForm, в которой сейчас работает более 100 сотрудников и чьими услугами пользуется 3,5 миллиона человек. Во многом этого удалось добиться благодаря тому, что я работал, учитывая свои природные ритмы (которые я определил методом проб и ошибок).

Когда я занимаюсь самой важной работой в прайм-тайм, я не теряю мотивации, делаю стабильный прогресс и не чувствую перегруженности. И самое главное — мне по-прежнему нравится то, что я делаю.

Когда я пользуюсь часами максимальной продуктивности, я с радостью хожу на работу каждый день. И я хочу, чтобы вы чувствовали то же самое.

Как распределить свое волшебное время

Ученые уже давно изучают природные циклы человеческого тела. Наука, которая этим занимается, называется хронобиологией.

Вы наверняка слышали о суточных биоритмах, которые влияют на сон, пробуждение, температуру тела и уровни гормонов.

Но во время рабочего дня мы переживаем ультрадианные ритмы (короче 20 часов), которые представляют собой циклы по 90-120 минут. Эти ритмы объясняют, почему, когда мы приступаем к выполнению задачи, чувствует себя сосредоточенными и энергичными, а через два часа уже проверяем Instagram и ищем, чем бы перекусить.

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Взлет и падение уровней энергии — это нормальное (и неизбежное) явление. Поэтому так важно составлять планы с учетом своих ритмов.

Автор блога о мотивации Юлия Яганова советует в течение трех недель оценивать свою энергию, сосредоточенность и мотивацию в конце каждого часа по шкале от 1 до 10.

Заполнять таблицы с оценками продуктивности может показаться скучным делом, но вы быстро заметите некоторые закономерности. Разумеется, не стоит учитывать различные нестандартные ситуации — например, бессонную ночь или холодную погоду. В итоге вы поймете свои циклы и как можно использовать свой прайм-тайм.

Занимайте тело и разум

Не факт, что утренняя привычка, которая работает для эксперта по продуктивности, обязательно подойдет и вам.

Возьмем, к примеру, меня. Каждое утро я ем легкий завтрак и встречаюсь с личным тренером. Неважно, хочется мне этого или нет — я просто прихожу к нему и выполняю то, что он скажет. Через 20 минут тренировки я ощущаю прилив энергии. Моя кровь бурлит, и я стараюсь не уронить себе на ногу гантели. Я полностью проснулся.

Когда час моих мучений подходит к концу, я принимаю душ и еду в офис. Беру кофе и приступаю к работе. Честно говоря, это один из моих любимых моментов дня. Я чувствую себя свежим и собранным. Я рад быть на работе, а моя креативность зашкаливает. Наступает мой прайм-тайм — и вот как я его провожу.

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Создаю новый документ и начинаю писать о проблеме, которую хочу сегодня решать или о чем-нибудь, что мне пришло в голову. Чаще всего все начинается с потока сознания, но через пять минут я начинаю развивать новые идеи. Я нахожу конкретику в хаосе.

Я пишу до тех пор, пока у меня не заканчиваются мысли, а потом перевожу документ в удобный формат. Например, в черновик письма, заметки к совещанию, план для обсуждения или презентацию для своей команды. На все это уходит около двух часов — и это самая продуктивная часть моего дня.

Обычно мой прайм-тайм наступает утром, а у вас он может выпасть на полдень или на семь вечера. И, может быть, вы способны восстановить свои силы после чашечки кофе или вечерних занятий йогой.

Выберите правильный график

Предприниматель и инвестор Пол Грэм считает, что для большинства профессий следует выбрать один из двух стилей работы — по расписанию менеджера или по графику творца.

«Расписание менеджеров подходит для начальников. Оно представляет собой традиционную книжку с записями о встречах, где каждый день разбит на часовые интервалы.

Если нужно, то на одно задание можно выделить несколько часов, но по умолчанию каждый час вы должны выполнять разные дела».

Писатели, программисты, дизайнеры и представители других творческих профессий должны использовать график творца, который делит время на блоки размером, минимум, с половину дня.

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Вы наверняка знаете, что нелегко написать что-либо или хорошо поработать с кодом за один час, особенно если этот промежуток времени находится между встречами и совещаниями.

Перегруженный график может испортить творцу весь день. По словам Грэма, он убивает продуктивность.

«Если я знаю, что после обеда у меня будет куча дел, я вряд ли возьмусь за что-либо амбициозное утром. Да, возможно, это звучит, как слова изнеженного человека, но если вы сами являетесь творцом, задумайтесь: может быть, вы испытываете то же самое?

Разве вы не чувствуете эмоциональный подъем, когда знаете, что у вас есть целый день для работы и вам не придется отвлекаться на какие-либо встречи?»

Я много думал об этой идее. Стартаперы, предприниматели и гендиректора являются и творцами, и менеджерами. Вам нужно встречаться и взаимодействовать с сотрудниками, подрядчиками и поставщиками и думать стратегически.

Если вы работаете в сфере технологий или создания контента, то вам может понадобиться время для самостоятельной работы над продуктом. Суть в слове «создание». Если вы «создаете бизнес» или «создаете команду», то вы работаете как творец. Именно поэтому я делю свой день на две части. Утром после тренировок я работаю как творец. Позже или после обеда я хожу на встречи и работаю как менеджер.

Пользуйтесь отдыхом

Я ярый сторонник отдыха. Я беру выходные и верю в пользу регулярных отпусков. Раз в год я езжу домой, чтобы собрать урожай оливок вместе с родственниками. Такой отдых от работы удивительным образом перезагружает тело и разум. Я считаю свой отдых неотъемлемой частью жизни.

В 2016 году эксперт по продуктивности Скотт Барри Кауфман провел исследование, которое показало, что у 72% людей креативные идеи приходят в голову в душе. Я точно отношусь к этой группе людей.

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Например, по воскресеньям я обычно провожу время с женой и детьми. Мы идем на детскую площадку, обедаем или занимаемся чем-нибудь веселым и активным. Вечером, когда дети уже спят, а я отдыхаю на диване, мне в голову обязательно приходят какие-нибудь новые идеи.

Отдых стимулирует креативное мышление, поэтому нас часто посещают блестящие мысли во время душа. В моем случае они возникают после того, как я поиграл в детском городке с сыном.

Когда ваш разум расслабляется, вы начинаете мечтать и думать нелинейно. Можно сказать, что это еще один вид прайм-тайма.

Берегите свой прайм-тайм

Часы вашей максимальной продуктивности невероятно ценны. Защищайте их всеми силами.

Тратьте их на выполнение самых сложных творческих и напряженных задач. Не планируйте на это время никаких встреч — никто не должен вас отвлекать от работы.

Например, моя команда знает, что я не сразу отвечаю на сообщения, но обязательно дам полный и продуманный ответ в течение дня.

Так что вы должны понять, какое время является для вас наиболее продуктивным. Проследите за своими биоритмами и составьте подходящий вам план.

Помните, что прайм-тайм — это ваше секретное оружие. Используйте его с умом — и ваша продуктивность возрастет.

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