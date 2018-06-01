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Не пей, козленочком станешь! Родниковую воду Ростова проверили специалисты
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Не пей, козленочком станешь! Родниковую воду Ростова проверили специалисты 

Деловое сообщество 57 минут назад
В целебные свойства родниковой воды верят многие жители донской столицы. Дескать и чистая она там, и полезная, и наполнена силой земли. Однако Роспотребнадзор предупреждает, пить родниковую воду опасно. По результатам исследований, три пробы, которые были взяты в родниках по ул. Нижне-Железнодорожный проезд, «Сурб-Хач» и «Гремучий» по ул. Амбулаторной, не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
В остальных родниках вода питьевая. Вреда она не нанесет, и пить ее можно смело.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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