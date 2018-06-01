Не пей, козленочком станешь! Родниковую воду Ростова проверили специалисты

В целебные свойства родниковой воды верят многие жители донской столицы. Дескать и чистая она там, и полезная, и наполнена силой земли. Однако Роспотребнадзор предупреждает, пить родниковую воду опасно. По результатам исследований, три пробы, которые были взяты в родниках по ул. Нижне-Железнодорожный проезд, «Сурб-Хач» и «Гремучий» по ул. Амбулаторной, не отвечали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В остальных родниках вода питьевая. Вреда она не нанесет, и пить ее можно смело.