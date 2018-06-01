Мария Шукшина публично обратилась к матери своего внука

Возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрея Зильбер полтора месяца назад стала мамой — у нее родился сын. Несмотря на такое радостное событие, родственники мальчика со стороны отца не торопятся общаться с малышом и его мамой.

По словам Фреи, она не может выйти на связь ни с отцом ребенка Макаром, ни с новоиспеченной бабушкой Марией Шукшиной. Пока что Зильбер познакомила сына Марка только с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мария Шукшина намерена общаться с Фреей исключительно через адвоката. Более того, семейство намерено сделать ДНК-тест, чтобы удостовериться, что малыш был рожден именно от Макара. Зильбер с помощью программы Андрея Малахова пытается выйти на связь с родственниками, которые якобы ее игнорируют.

Мария Шукшина решила публично обратиться к Фрее через свою личную страничку в социальной сети. И хотя актриса не любит выставлять подобные вещи напоказ, Зильбер не оставила ей выбора.

«Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара. Вот уже неделю Вы и Ваш адвокат не можете или не хотите связаться с ним, не можете или не желаете дать своего согласия и определиться с местом и временем проведения генетического исследования (ДНК). Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете и так активно настаиваете с экрана телевизора… Адвокат Макара предложил Вам на выбор пять, как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы. И еще я хочу Вам сказать, что не только я, но и многие люди, которые мне сюда пишут, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закончился этот «сериал», затеянный Малаховым и его командой», — обратилась Мария к Фрее.

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Поклонники Шукшиной полностью поддерживают актрису и ее сына и надеются. что в скором времени ситуация разрешится мирным путем.