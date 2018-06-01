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Можно ли пить горячую воду из крана?
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Можно ли пить горячую воду из крана? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Скоро начнутся плановые отключения холодной воды. Скажите, а горячую из-под крана пить можно?
— Качество горячей воды, как и холодной, которая подаётся жителям системами централизованного водоснабжения, должно соответствовать требованиям ГОСТа «Вода питьевая», — говорит начальник отдела информации Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева. — Однако ресурсоснабжающие организации могут добавлять в воду различные добавки для уменьшения коррозии. В связи с этим её пить не рекомендуется.
В Сибирской тепловой компании «АиФ на Енисее» уточнили, что горячая вода на ТЭЦ проходит химическую обработку. «После обработки вода не становится смертельно опасной для жизни, но возможно, что у людей с индивидуальной непереносимостью могут возникнуть осложнения. Поэтому лучше не рисковать».
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