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Миллион за лучший торт России получила кондитер из Ростова
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Миллион за лучший торт России получила кондитер из Ростова 

Деловое сообщество 55 минут назад
Ростовчанка Светлана Арсалия стала победительницей реалити-шоу «Кондитер-2» на телеканале «Пятница». Женщина, которую Ренат Агзамов ласково называл «мама Света», выиграла миллион рублей. Светлана мама троих замечательных детей, печь она начала сидя в третьем декрете. Теперь она автор самого народного торта России.
Кондитеру пришлось постараться, задание для финалистов было не из простых. 11 лучших народных кондитеров должны были купить продукты и приготовить 100 тортов за стандартный рабочий день — 8 часов. Светлана потратила на продукты чуть меньше 50 тысяч рублей, в смету она уложилась с лихвой и заслужила одобрение Рената. Но главными судьями как всегда стали не кулинары, а обычные люди. Они пробовали торты трех финалистов и большинство голосов получила выпечка нашей землячки.
Торт «Щелкунчик» появится на прилавках всех кондитерских магазинов, а сама Светлана рассказала на что потратит миллион: «Первым делом поставлю памятник папе, а потом поеду в кондитерский магазин и куплю все, что я захочу!»
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Женский форум
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