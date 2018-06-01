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Архитекторам сложно влиять на облик Рязани — эксперт
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Архитекторам сложно влиять на облик Рязани — эксперт 

АиФ Рязань 54 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
На сегодняшний день архитекторам сложно влиять на застройку города и на внешний вид объектов. Об этом RZN.AIF.RU сообщил председатель правления рязанской организации Союза архитекторов России Вячеслав Макаров.
«Частный архитектор может влиять на облик города, если заказчик (будь то частное лицо или государство) прислушивается к мнению профессионала и согласен с его проектными предложениями, — рассказывает Макаров. — Нередко случается, что архитектор и вовсе не участвует в создании проекта. Либо не сопровождает строительство задуманного объекта, даже если этого очень хочет. Закон сегодня к этому не принуждает. Что касается архитекторов-чиновников, они могут добиваться искомой цели лишь в процессе прямого диалога с разработчиками проектов. Но никак не путём переписки с ними через МФЦ, что создаёт новые труднопреодолимые барьеры, которые ещё более отдаляют друг от друга архитекторов и органы власти».
По словам эксперта, такая сложная ситуация тянется с 2004 года, когда вступил в силу новый Градостроительный кодекс, упразднивший прежнюю систему архитектурно-планировочных согласований. Она предполагала прямое влияние органов архитектуры на проект от начала до конца, включая цветовое решение. Сегодня вместо профессионального диалога «пуповиной», связующей муниципалитет и архитектора, является техническая выписка из местных «правил землепользования и застройки» — документ под названием «Градостроительный план земельного участка».
«Правила эти разработаны по методикам США и ряда европейских стран с учётом совсем иного исторического и социального опыта, — продолжает Вячеслав Макаров. — Ведущую роль в них закон отводит застройщикам и юристам, но никак не архитекторам. Тем не менее и по действующему Кодексу можно работать эффективно. Но для этого Рязани, как и другим городам, нужны Правила землепользования и застройки совсем другого содержания и качества».
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