На пороге нового Генплана. Есть ли у Рязани архитектурное будущее?

Почему архитекторы города не могут отвечать за внешний вид зданий? Как защитить исторический центр от хаотичной застройки? Об этом и многом другом мы говорим с председателем правления рязанской организации Союза архитекторов России Вячеславом Макаровым

Кодекс обязывает

— Вячеслав Иванович, в чём состоит сегодня социальная роль архитекторов?

— Все понимают, что она должна быть высокой. И ожидания общества справедливы. Но по факту эта роль как никогда низкая. Архитектор сегодня — слуга заказчика — и только, к великому сожалению. Каждый архитектор, конечно же, должен осознавать меру личной социальной ответственности, что, кстати, прописано в Кодексе профессиональной этики Союза архитекторов. Но по жизни далеко не у всех это получается. Тем более что этому никак не содействует законодательная система нашего государства. С момента появления Градостроительного кодекса РФ 2004 года и до сих пор в неё не включены архитектурная и градостроительная специальности.

Архитекторам приходится заниматься буквально всем: новыми городами, транспортом и инженерной инфраструктурой, фабриками и заводами, школами и больницами, спортивными и детскими площадками. Список просто бесконечен. Наконец, защищать интересы общества всегда бывает сложно.

— Могут ли архитекторы Рязани реально влиять на застройку города и на внешний вид объектов?

— Частный архитектор может влиять на облик города, если заказчик (будь то частное лицо или государство) прислушивается к мнению профессионала и согласен с его проектными предложениями. Нередко случается, что архитектор и вовсе не участвует в создании проекта. Либо не сопровождает строительство задуманного объекта, даже если этого очень хочет. Закон сегодня к этому не принуждает. Что касается архитекторов-чиновников, они могут добиваться искомой цели лишь в процессе прямого диалога с разработчиками проектов. Но никак не путём переписки с ними через МФЦ, что создаёт новые труднопреодолимые барьеры, которые ещё более отдаляют друг от друга архитекторов и органы власти.

Такая сложная ситуация у нас с 2004 года, когда вступил в силу новый Градостроительный кодекс, упразднивший прежнюю систему архитектурно-планировочных согласований. А она, напомню, предполагала прямое влияние органов архитектуры на проект от начала до конца, включая цветовое решение. Сегодня вместо профессионального диалога «пуповиной», связующей муниципалитет и архитектора, является техническая выписка из местных «правил землепользования и застройки» — документ под названием «Градостроительный план земельного участка».

Правила разработаны по методикам США и ряда европейских стран с учётом совсем иного исторического и социального опыта. Ведущую роль в них закон отводит застройщикам и юристам, но никак не архитекторам. Тем не менее и по действующему Кодексу можно работать эффективно. Но для этого Рязани, как и другим городам, нужны Правила землепользования и застройки совсем другого содержания и качества.

— Есть ли шанс их поменять?

— Как раз сейчас Рязань нуждается в срочной разработке нового Генерального плана города (старый действует до 2020 года). И параллельно — второй его половины — Правил землепользования и застройки. Через исполнение этих Правил Генплан, собственно, и реализуется. На разработку как раз уйдёт не менее двух лет. Очень надеюсь, что на выходе мы получим не просто слегка обновлённые документы, а градостроительную документацию с новыми подходами и результативностью.

Примерно и приблизительно

— Новые документы как-то повлияют на «зелёный пояс» вокруг Рязани?

— Разумеется. Пока мы можем говорить только о предложениях по его созданию. Реальностью он сможет стать тогда, когда будет детализирован в Генеральном плане и Правилах. Но пока каждый конкретный земельный участок не сопроводят утверждённым регламентом развития территории (что на нём можно делать, чего нельзя), «зелёный пояс» будет оставаться лишь на стадии плана.

— А как же принятый закон?

— Принятый закон всего лишь определяет общую площадь «зелёного пояса» и примерное место его расположения. А основные документы, регулирующие использование территорий города и прилегающих территорий Рязанского и Рыбновского района — это Правила землепользования и застройки города Рязани и прилегающих поселений. Все эти документы также нуждаются в соответствующих новациях по использованию зелёных территорий. Только в этом случае мы получим возможность прямого эффективного регулирования их использования.

— Сегодня много говорят о том, чтобы изменить принципы застройки в историческом центре города. Каким образом к этому нужно приступать?

— К сожалению, органам власти для Рязани до сих пор не удалось завершить разработку убедительного нового Проекта зон охраны. А это и есть базовый документ, определяющий основные ограничения и рекомендации для территории исторических поселений: высотный регламент, требования к типам крыш, материалам стен, использованию земельных участков и другие. Кроме того, в новых Правилах землепользования и застройки должны быть точно закоординированы исторически ценные территории города, включая археологические памятники и вновь выявленные объекты культурного наследия. В действующих Правилах полных подробных сведений на этот счёт нет. Поэтому в настоящий момент мы вынуждены руководствоваться очень примерной информацией, и не только о памятниках.

А строить-то негде

— Достаточно ли в городе площадок под строительство новых социальных объектов? Ведь городу по-прежнему необходимы спортивные комплексы, дома творчества, школы искусств.

— Ещё в 90-е годы Рязань одной из первых начала активно развивать рынок недвижимости. Появилось много профильных компаний. Они стимулировали развитие организаций-застройщиков. Возникла конкуренция, качество работ улучшилось. Поэтому сегодня в ряде случаев мы имеем в городе вполне неплохой уровень строительства. Но вместе с тем в 90-е активно и быстро оказалось раскуплено огромное количество территорий. Муниципалитет лишился «львиной доли» земли, что и сегодня даёт о себе знать. Помню, например, когда появились планы строительства Ледового дворца, сразу возникли сложности с выбором подходящей территории.

Сегодня ресурс муниципальной собственности настолько ограничен, что если вдруг мы неожиданно получим спонсорские или федеральные средства на срочное строительство крупного социального объекта, например, спорткомплекса, то вполне может оказаться, что без приложения сверхусилий строить-то его и негде…

— Как же быть?

— Подготовку площадок нужно начинать за 5-10 лет до строительства объектов: заранее продумывать, что и где будет, начинать переговоры с собственниками земли, чтобы увеличить муниципальный земельный ресурс, планировать системы инженерного обеспечения. Когда подготовительная работа завершена, администрация может выставить участки на торги и обнародовать информацию о том, что на них будет. В этом случае появится ясность и для бизнеса, и для населения. Конечно, при этом нужно понимать, что администрации приходится работать в сложных законодательных условиях, при дефиците бюджета.

— На ваш взгляд, созрели рязанские застройщики к спонсорской деятельности?

— Спонсорская помощь — это хорошо, но это ещё не всё. А уж минимальное благоустройство прилегающих территорий мы вообще в расчёт не берём. Это — по умолчанию. Современный застройщик уже должен самостоятельно понимать, как грамотно развивать территорию. Пора уходить от «дикой» психологии: посчитать количество квартир и непременно застроить весь участок. Ликвидной недвижимость будет только в том случае, если среда вокруг окажется комфортной. А это значит, часть земли разумно будет отдать муниципалитету под дороги, улицы, скверы, площади, школы, детские сады. Это подход цивилизованного застройщика.

Кстати, правила взаимоотношений власти, бизнеса и населения толком нигде не сформулированы. Поэтому, отдельные конкретные элементы этих правил, причём интересные для инвесторов и застройщиков, а не такие, которые станут «кандалами», обязательно нужно предусмотреть в новых Правилах землепользования и застройки Рязани. Способы взаимодействие сторон могут быть разными, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства. К этому нужно хотя бы стремиться.

Досье

Вячеслав Иванович Макаров, председатель правления рязанской организации Союза архитекторов России.

В 1978 году окончил архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. Работал архитектором в государственных структурах и частных предприятиях.

В 1988 году был приглашён Рязанским горисполкомом на должность Главного архитектора города Рязани.

С 2008 года — главный архитектор Рязанской области (по 2017) и председатель правления рязанской организации Союза архитекторов России.