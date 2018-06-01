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У самой сексуальной девушки планеты живот стал больше груди
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У самой сексуальной девушки планеты живот стал больше груди 

WDay.ru 36 минут назад
Фото: WDay.ru
Рози Хантингтон-Уайтли совсем заплыла жирком.
Рози Хангтингон-Уайтли постоянно находится на вершине рейтингов самых сексуальных девушек планеты. Супермодель и актриса, подруга Джейсона Стэтхема, она покоряет сердца мужчин по всему миру. И даже после родов бывший «ангел» бренда Victoria’s Secret всего за полгода умудрилась прийти просто в идеальную форму, и с гордостью поделилась с фолловерами фото в бикини. Но в послденее время Красавица начала терять былую форму. На одном из послел\дних фото она «засветила» совсем не модельный животик, который по объему почти догнал ее грудь.
А самое смешное в этой ситуации заключается в том, что папарацци запечталели Рози… выходящей из спортзала. Модель, вроде бы, не пренебрегает тренировками. Раньше она рассказывала, что занимается под руководством личного тренера каждое утро, а кроме того, является фанаткой йоги.
Да и за питанием Хантингтон-Уайтли тщательно следит. Ее любимые напитки — свежевыжатые морковный и яблочный соки. Самое, пожалуй, частое блюдо в меню модели — вегетарианский суп. «В моем обеденном меню сегодня вкусный домашний вегетарианский суп: морковь, сельдерей, чеснок, лук, тмин. Очень вкусно!» — писала Рози в своем Instagram. В рационе звезды постоянно присутствуют огурцы, капуста, петрушка, и японские водоросли.
Что же случилось в фигурой модели? Кстати, поклонники заметили, что в послденее время одевается она хоть и по-прежнему стильно, но предпочитает не подчеркивать талию слишком обтягивающими платьями. Уж не ждет ли она еще одного малыша? Хотя, думается, молодая мамочка просто набрала за домашними хлопотами несколько лишних килограммов. Что же, если она будет так же усердно посещать спортзал, то наверняка, быстро их скинет. И вновь возглавит рейтинги самых привлекательных женщин планеты.
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