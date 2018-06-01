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Капитальный ремонт пройдет в доме 1911 года
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Капитальный ремонт пройдет в доме 1911 года 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В здании, которое располагается по адресу: Богословский переулок, дом 3, состоится капитальный ремонт. Это постройка 1911 года, сообщили 31 мая.
Специалисты планируют отреставрировать стены фасада, отремонтировать блоки дверей, мусорокамеры и карнизы. Кроме того, обновление коснется оконных и дверных откосов, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
В подвале стены пройдут обработку биоцидным препаратом, а на полу заменят бетон.
Отметим, что капитальный ремонт не изменит внешний облик постройки.
Женский форум
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