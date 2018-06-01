Капитальный ремонт пройдет в доме 1911 года

В здании, которое располагается по адресу: Богословский переулок, дом 3, состоится капитальный ремонт. Это постройка 1911 года, сообщили 31 мая.

Специалисты планируют отреставрировать стены фасада, отремонтировать блоки дверей, мусорокамеры и карнизы. Кроме того, обновление коснется оконных и дверных откосов, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

В подвале стены пройдут обработку биоцидным препаратом, а на полу заменят бетон.

Отметим, что капитальный ремонт не изменит внешний облик постройки.