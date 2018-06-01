Рейтинг популярности детских имен составили в Шипиловском ЗАГСе

К Международному дню защиты детей сотрудники Шипиловского отдела органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) составили список самых распространенных мужских и женских имен для новорожденных. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» сообщила руководитель Шипиловского ЗАГСа Светлана Жарова.

— С января этого года до 31 мая самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Иван, Артемий и Илья, а для девочек — Варвара, Диана, София и Александра, — рассказала Светлана Николаевна.

Напомним, что Шипиловский отдел записи актов гражданского состояния является одним из двух органов ЗАГС Москвы, где можно зарегистрировать брак граждан государств дальнего зарубежья и Балтии. В прошлом году сотрудники зарегистрировали около 4000 браков.