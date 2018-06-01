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Твоя любовь — это так красиво: звезды, снявшие в клипах своих возлюбленных
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Твоя любовь — это так красиво: звезды, снявшие в клипах своих возлюбленных 

SNCmedia.ru 1 час назад
Адам Левин (солист Maroon 5) и Бехати Принслу — Animals, 524 млн просмотров
Левин и Прислу вместе с 2012 года. В их четырехлетнем браке царит полная идиллия: песни Maroon 5 оказываются на первых строчках чартов, а Бехати постепенно уходит с подиума, так как растит двух прелестных дочек. В клипе Animals Адам играет помешанного мясника. Маньяк, следующий за девушкой везде и всюду и обнимающийся с кусками мяса, наводит страх на зрителей. В этом же ролике мы видим обнаженную Бехати: как бывшему «ангелу» Victoria’s Secret, раздеваться перед камерой ей было не впервой. Только вот в кадре рядом с моделью не Адам, а другой мужчина. Так что дикие взгляды Левина вполне оправданы.
Абель Тесфайе (The weekend) и Белла Хадид — In the night, 59 млн просмотров
Об отношениях этой пары мы писали совсем недавно. К сожалению, звезды встречались чуть больше года, но фанатам этот роман запомнился благодаря частым совместным выходам в свет и клипу In the night. Крутая песня, неон и атмосфера старых фильмов отсылают нас к недалеким 90-ым. Клип запомнился своим особым стилем, острым сюжетом и, конечно, финальной сценой с красоткой Беллой, горящей пламенем.
Зейн Малик (ZAYN) и Джиджи Хадид — Pillowtalk, 815 млн просмотров
Влюбленные встречались около трех лет, даже снялись для обложки американского Vogue. Совсем недавно звезды объявили о том, что решили остаться друзьями, но, кажется, бывший солист OneDirection и топ-модель скоро объявят о своем воссоединении. По такому случаю вдвойне приятно вспомнить клип на песню Pillowtalk. Графика, геометрические фигуры, прикосновения, объятия и мягкие улыбки — за это мы любим это видео. Особенно впечатляют кровавые слезы Джиджи, а очевидную «химию» между Маликом и Хадид просто невозможно оставить без внимания.
Шакира и Жерар Пике — Me Enamoré, 585 млн просмотров
Знакомство известной певицы и спортсмена произошло 8 лет назад во время съемок клипа Waka Waka для Чемпионата мира по футболу, к которому Жерар имеет непосредственное отношение. За долгие годы совместной жизни их отношения стали только крепче: карьера обоих супругов идет в гору, а жизнь украшают двое прекрасных сыновей.
В клипе Me Enamoré певица рассказывает о своей любви к мужу и вспоминает о том, что «он еще ребенок». Жерар младше Шакиры ровно на 10 лет — супруги родились в один день. Видео очень теплое и запоминающееся, после просмотра романтическое настроение обеспечено!
Джей Зи и Бейонсе — Family Feud, 13 млн просмотров
Исполнители вместе уже почти 17 лет. За такой внушительный срок вместе они исполнили не одну песню и сняли огромное количество клипов. Звезды регулярно блистают на ковровых дорожках, выпускают мировые хиты, а еще успевают воспитывать троих детей. Но в семейной жизни артистов не все так радужно, как кажется на первый взгляд. После выхода альбома Lemonade фанаты Бейонсе заметили, что в ее песнях появились строки о ревности, проблемах в браке и прощении. Позже Джей Зи публично извинился перед женой за свои многочисленные измены.
Одной из разлучниц, вероятно, была Рейчел Рой, стилист и близкая подруга Джей Зи, с которой рэперу не раз приписывали роман. Песня Family Feud — об осознании того, что семья превыше всего. Первая часть видео похожа на короткометражный фильм, начинающийся с убийства в 2444 году, борьбы за справедливость в 2096 и переписывании Конституции США в 2050. В конце клипа действие переносится в 2018, где исполнитель сожалеет о своей неверности. Мы надеемся, что артисты простили друг друга и сейчас живут счастливо.
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