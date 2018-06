Левин и Прислу вместе с 2012 года. В их четырехлетнем браке царит полная идиллия: песни Maroon 5 оказываются на первых строчках чартов, а Бехати постепенно уходит с подиума, так как растит двух прелестных дочек. В клипе Animals Адам играет помешанного мясника. Маньяк, следующий за девушкой везде и всюду и обнимающийся с кусками мяса, наводит страх на зрителей. В этом же ролике мы видим обнаженную Бехати: как бывшему «ангелу» Victoria’s Secret, раздеваться перед камерой ей было не впервой. Только вот в кадре рядом с моделью не Адам, а другой мужчина. Так что дикие взгляды Левина вполне оправданы.

Абель Тесфайе (The weekend) и Белла Хадид — In the night, 59 млн просмотров