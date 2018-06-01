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Интернет вступился за парня, который круто сфотографировал друга и не получил достойной благодарности
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Интернет вступился за парня, который круто сфотографировал друга и не получил достойной благодарности 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Американец из Орландо по имени Джефф показал подписчикам в твиттере, как он сфотографировал своего друга Рида и как друг сфотографировал его. В обоих случаях — одни и те же декорации и похожие позы, но первое фото получилось заметно лучше второго. За Джеффа вступился весь неравнодушный интернет, и в конце концов ему даже пришлось защищать приятеля.
Твит Джеффа за три дня собрал больше 100 тысяч ретвитов и 400 тысяч лайков.
hey all is not completely lost pic.twitter.com/ozIBCPcQm0
— Ian (@xooian) 30 мая 2018 г.
Несколько человек посоветовали блогеру, как сделать его фотографию лучше: добавить фильтров, а также поменять контрастность и яркость.
Add some filters. Lower the contrast and brightness and it’s not all lost. pic.twitter.com/6uvxtlqEyh
— Edgar (@Thrash_Minded) 30 мая 2018 г.
Правда, другие им возразили, что фото все равно остается размытым, а лицо модели — не в фокусе.
Несколько комментаторов признались, что и сами бывали на месте Рида, когда плохо фотографировали своих друзей.
Но в основном комментаторы стали ругать парня, сделавшего снимок Джеффа: «Какой толк от красоты и хорошей фигуры, если ты даже фото нормальное сделать не можешь?»
В конце концов за приятеля вступился автор вирусного твита: «Дисклеймер: Рид правда хороший друг! Он лучший! Пожалуйста, перестаньте желать ему смерти!» Видимо, это не помогло, и еще через два часа Джефф дал ссылку на инстаграм друга: «Вот он, так что перестаньте уже писать сообщения мне».
Публикация от Reed Smith (@reedsmth)
14 Май 2018 в 1:31 PDT  После этого осуждающие комментарии переехали в инстаграм Рида, где он опубликовал удачный снимок. Появился даже хештег «Справедливость для Джеффа» (#justiceforjeff).
«Эй, Рид, снимай Джеффа нормально. Он заслуживает лучшего».
«Ты хотел выглядеть круто сам, но не хотел, чтобы твой друг тоже смотрелся выигрышно».
«Требуем справедливости!»
«Даже не отметил Джеффа как автора фотографии».
А вообще в соцсетях давно популярны шутки о неблагодарных друзьях, которые совсем не стараются сфотографировать вас так же хорошо, как вы их.
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