Будущих врачей начнут учить основам вскрытия на «виртуальных мертвецах» 

Французские специалисты при помощи 3D‐сканеров разрабатывают технологии для создания «виртуальных трупов», которые можно будет использовать для обучения студентов медицинских вузах, сообщил сайт theverge.com. Актуальность будущего нововведения обусловлена тем, что в последние годы, по данным издания, наблюдается нехватка тел для анатомических исследований.
Разработчики в рамках проекта создали две подробные виртуальные модели областей шеи и таза. Для проработки каждой части были сделаны настоящие вскрытия восьми слоев — от кожи до мышц и артерий. На каждом этапе тело сканировали с помощью 3D-сканера, после чего специальная программа объединяла изображения. Каждое вскрытие занимало один день.
В будущем разработчики планируют создать модели рук и бедер.
Хирург и профессор Медицинского университета Монтепелье Гийом Кейпье рассказал изданию, что после тренировки на таком «виртуальном трупе» молодые медики смогут делать реальные вскрытия. В настоящий момент существует проблема недостаточного количества тел для анатомических исследований.
Специалистам из Великобритании удалось напечатать на 3D‐принтере роговицы глаза. Данное изобретение является настоящим прорывом в медицине, так как теперь восстанавливать зрение можно будет гораздо быстрее. Для создания оболочки глаза специалисты использовали гель из стволовых клеток из здоровой донорской роговицы, а также специальной кислоты (альгинат) и белка (коллаген). Печать роговицы заняла менее 10 минут.