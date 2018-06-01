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Будущих врачей начнут учить основам вскрытия на «виртуальных мертвецах»
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Будущих врачей начнут учить основам вскрытия на «виртуальных мертвецах» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Французские специалисты при помощи 3D‐сканеров разрабатывают технологии для создания «виртуальных трупов», которые можно будет использовать для обучения студентов медицинских вузах, сообщил сайт theverge.com. Актуальность будущего нововведения обусловлена тем, что в последние годы, по данным издания, наблюдается нехватка тел для анатомических исследований.
Разработчики в рамках проекта создали две подробные виртуальные модели областей шеи и таза. Для проработки каждой части были сделаны настоящие вскрытия восьми слоев — от кожи до мышц и артерий. На каждом этапе тело сканировали с помощью 3D-сканера, после чего специальная программа объединяла изображения. Каждое вскрытие занимало один день.
В будущем разработчики планируют создать модели рук и бедер.
Хирург и профессор Медицинского университета Монтепелье Гийом Кейпье рассказал изданию, что после тренировки на таком «виртуальном трупе» молодые медики смогут делать реальные вскрытия. В настоящий момент существует проблема недостаточного количества тел для анатомических исследований.
Специалистам из Великобритании удалось напечатать на 3D‐принтере роговицы глаза. Данное изобретение является настоящим прорывом в медицине, так как теперь восстанавливать зрение можно будет гораздо быстрее. Для создания оболочки глаза специалисты использовали гель из стволовых клеток из здоровой донорской роговицы, а также специальной кислоты (альгинат) и белка (коллаген). Печать роговицы заняла менее 10 минут.
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