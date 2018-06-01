Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте

«Деты» и «индеты» — так ласково садоводы называют томаты с разным типом роста куста. В предыдущей статье мы рассказали об индетерминантных, то есть высокорослых томатах, а также подробно рассмотрели наиболее оптимальные способы их формирования. Теперь пришла очередь узнать о «детах» — детерминантных гибридах и особенностях их выращивания.

Детерминантные томаты в открытом грунте

Яркий представитель детерминантных томатов, то есть растений с ограниченным ростом — гибрид 'Любаша F1' от агрофирмы «Партнер». Обычно первая цветочная кисть у таких гибридов образуется над 7-9 листом, иногда раньше, последующие кисти — через 1-2 листа. У 'Любаши F1' часто можно увидеть по 2 соцветия в междоузлии.

Слева куст томата Любаша F1 — красивый габитус. Справа гибрид Котя F1 — совсем другая стрижка

В первую волну роста у детерминантных сортов и гибридов появляется 4-7 соцветий. После образования плодов на нижних 2-3-х кистях начинается вторая волна развития.

Основные варианты формирования

Формировать детерминантные сорта и гибриды можно по-разному, универсального способа нет. Давайте рассмотрим возможные варианты.

Способы формирования детерминантных томатов. а — Формирование в один стебель; б — Формирование в два стебля; в — формирование в три стебля. 1. Побег продолжения 2. Основной стебель

В один стебель

Формирование томата в один стебель позволяет получать самый ранний урожай, если, конечно, посажены раннеспелые сорта и гибриды. В этом случае на основном (единственном) стебле мы оставляем листья и соцветия, а все пасынки удаляем. При таком формировании отдача плодов невысока, но они развиваются интенсивно и быстро созревают. Чтобы повысить урожайность с единицы площади, не отдаляя получение ранних плодов, можно при посадке увеличить количество растений на 1 м² — выращивать по 5-6 кустов. При такой загущенности лучше всего располагать грядки с севера на юг, а сами растения в один ряд.

При одностебельном формировании отдача невысока, но плоды развиваются интенсивно и быстро созревают

При одностебельном формировании отдача невысока, но плоды развиваются интенсивно и быстро созревают

В два стебля

Почти максимальный урожай с некоторой потерей раннеспелости (5-7 дней) можно получить при формировании растений в 2 рукава. Во время вегетации мы удаляем все пасынки на основном стебле, оставив только один — в пазухе листа под первой цветочной кистью. Из этого побега формируем второй стебель, на котором не допускаем отрастания пасынков. Для получения максимально возможного урожая не забудьте своевременно (примерно за месяц до наступления холодов) остановить развитие «макушки», чтобы вызрели или хотя бы полностью налились последние плоды. В зависимости от зоны выращивания и сроков распространения болезней такую операцию приходится проводить в середине июля — первой декаде августа.

Томат Лирика F1 можно формировать и по второй, и по третьей схеме

В три стебля

Максимальный урожай можно получить, формируя растения в 3 стебля. Безусловно, в ранние сроки мы вряд ли снимем первые плоды — подождём ещё недельку. Допустив отрастание двух побегов во время налива плодов на первой кисти основного стебля, мы отодвигаем сроки их созревания.

Томат Магнифика F1 допускает минимальное пасынкование при формировании в 3-4 стебля

Заранее продумав вариант формирования своих томатов, который может задержать сроки созревания, вы можете приступать к выращиванию рассады пораньше. К примеру, томат 'Лирика F1' можно формировать и по второй, и по третьей схеме. Существуют единичные сорта и гибриды, которые допускают минимальное пасынкование при формировании в 3-4 стебля, например, томат 'Магнифика F1'. Следующий видеоролик очень хорошо и подробно отвечает на вопрос, как формировать детерминантные томаты в три стебля. Думаю, после его просмотра каждый дачник сможет безошибочно это сделать.

Вариант для тёплого климата

В южных районах нашей Родины, где период вегетации томатов в открытом грунте длинный, для получения больших урожаев их можно выращивать следующим образом. На главном стебле оставляем 4-5 соцветий, среди которых сохраняем 2 пасынка. После завершения роста основного стебля (его вершкования) развитие продолжают оставленные нами пасынки. На них рекомендую убрать все образующиеся кисти, кроме одной-двух.

Томат Магнифика F1 Тем временем оставьте ещё 1 пасынок, появляющийся из пазухи одного из листов, сохранившихся на основном стебле. Этот побег обеспечит дальнейшее развитие куста. После образования 2-х соцветий остановите его рост — оставьте 2-3 листа и прищипните «макушку». Принудительно вершкуя стебли, всегда сохраняйте на конце каждого из них несколько листьев, которые будут доставлять питание плодам. Для интенсивного развития растений не забывайте о своевременных подкормках, поливах и сборе созревших томатов. В заключение нужно сказать, что, давая растениям волю — позволяя им расти так, как они хотят, вы допускаете образование огромного количества соплодий, которые не успевают полностью развиться. Растениям не хватает питания, а зачастую также влаги, света и тепла. Корневая система оказывается не в состоянии обеспечить развитие всех плодов, поэтому большинство из них вырастает мелкими и уродливыми, сами растения становятся слабыми, легко поражаются болезнями.

Хороший урожай!

Наши советы основаны на многолетнем опыте выращивания пасленовых культур. Следуя нашим рекомендациям, вы всегда сможете обеспечить свою семью большим количеством красивых и вкусных плодов. Василий Иванович Блокин-Мечталин, генеральный директор агрофирмы «Партнер»