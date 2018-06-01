Глава РПЦ назвал общенациональную катастрофу РФ

«Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев, что сопоставимо с населением нескольких городов районного значения. Это поистине общенациональная катастрофа — и нравственная, и демографическая», — говорится в обращении первоиерарха.

По его словам, необходимо сделать всё возможное, чтобы беременная женщина, стоящая перед выбором, убить или сохранить ребёнка, решилась на второе. Патриарх Кирилл подчеркнул, что будущие мамы должны почувствовать, что они не одни в этом мире, и что им обязательно окажут поддержку.