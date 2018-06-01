Ещё
Пудра из овсянки и голубые яйца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пудра из овсянки и голубые яйца 

Дальний Восток 46 минут назад
Фото: Дальний Восток
Мыть голову мёдом, а посуду — щёлокомСергей Суровцев с женой Юлией взяли три дальневосточных гектара в Кругликовском районе Хабаровского края. Там у Суровцевых пасека, на которой они добывают мёд. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Из мёда супруги уже около года делают экологически чистую косметику и чистящие средства для дома. Слова «косметика» Сергей старается избегать. Он считает, «это что-то химическое». Собственную продукцию ему нравится называть «средствами по уходу за собой». — Изготовлением занимается в основном моя супруга Юлия. Сейчас у нас в ассортименте есть средство для матирования лица, иначе говоря — пудра. Она состоит из измельчённой овсяной муки и других натуральных ингредиентов. Также у нас есть средства для посудомоечной машины и для мытья посуды на основе щёлока. Ещё мы придумали аналог широко используемой мази «Спасатель» — от оригинала наш продукт отличается лишь отсутствием ненатуральных ингредиентов, — рассказывает Сергей Суровцев. На этом ассортимент фермеров не заканчивается. Поклонники экологически чистой продукции могут приобрести массажные масла, бомбочки для ванн, жидкие и сухие шампуни для волос, ополаскиватели. Есть и зубные пасты, приготовленные на основе мёда и трав. Их Сергей рекомендует оставлять на ночь — очень полезно для дёсен. — Всё сырьё мы добываем на гектаре. Это не только мёд, но и дикоросы, кора дуба, крапива, одуванчики. Сами средства изготавливаем дома вручную, — рассказывает фермер. Но главная проблема при производстве натуральной косметики и средств для дома — отсутствие коммерческой привлекательности, признаётся Сергей. У их продукции малый срок годности, поскольку фермеры не используют консервантов в работе. — Есть пара точек, которые брали наши изделия для тестирования. Возможно, мы могли бы учить людей самих делать подобные продукты. Чтобы люди могли приготовить шампунь или крем и сразу его использовать, — поделился он.
Яйца не простые, а голубыеЖительница Серышевского района Амурской области Анастасия Михайлова с супругом вот уже около года выращивает на своей ферме куриц уникальной породы — китайских синь синь дянь. Их главная особенность в том, что птицы несут голубые яйца. Всего на ферме живёт около 250 кур. И разведением она занимается уже три года. На участке построили птичник, инкубатор, складские помещения. Со временем стало ясно, что ферму необходимо расширять. И тогда Анастасия с семьёй оформила коллективную заявку на десять дальневосточных гектаров. На участке она выращивает корма для птиц. — Заняться разведением синь синь дянь мне посоветовала одна женщина, которая также занимается «китайцами». Я взяла у неё первых трёх кур — сегодня у меня их 20, — рассказывает Михайлова. В уходе синь синь дянь неприхотливы — особых условий для их содержания не требуется. Они живут в обычных птичниках и питаются тем же, чем и остальные курицы на ферме. Голубые яйца намного полезнее для здоровья, чем обычные куриные. В них содержится много питательных веществ, также они полезны для людей, болеющих сахарным диабетом. — Китайцы вывели синь синь дянь специально для лечения от разных заболеваний. А как известно, китайская медицина очень эффективна, — напомнила Анастасия. В основном фермер продаёт яйца друзьям и знакомым. Объёмы невелики, так что о поставках в другие регионы говорить пока рано. Но спрос на редкий продукт впечатляет. «Телефон разрывается», — делится Анастасия. Заняться фермерством Анастасия и её супруг решили просто для того, чтобы увеличить свой доход. Теперь в свободное от работы время семья занимается развитием сельского хозяйства. Кстати, Анастасия — военнослужащая, служит в армии.
Клубничный магнатХабаровчанин Олег Росинский оформил гектар в посёлке Обор района имени Лазо. На своём участке он выращивает клубнику. В прошлом году фермер собрал полторы тонны ягод. — Случайно стал хозяином домика в деревне. Первое время использовал его как дачу. Чуть позже решил — почему бы не заняться выращиванием клубники? Засадил ягодой небольшой участок, а потом решил расширяться, — вспоминает он. — Землю, на которой жил и работал, сначала хотел выкупить за собственные средства. Кадастровая стоимость участка была достаточно высокой. Но в это время как раз стартовала программа по выдаче дальневосточного гектара. Получилось взять землю бесплатно, и сегодня у меня растёт на ней 10 тыс. кустов клубники, — рассказывает Олег. Фермер в основном работает с иностранными сортами. Экспериментирует с разными видами ягод, а после выбирает самые лучшие. Критериев оценки несколько: клубника должна быть морозостойкой, отличаться высокой урожайностью, быть невосприимчивой к болезням. При этом уже сейчас Олег выращивает сорта, которые можно собирать до самого октября. — Саженцы закупаю через специальные сайты. Несколько фермеров из разных городов России — от Ростова-на-Дону до Владивостока — объединяются и оформляют совместную закупку. Так выходит проще и дешевле. Организацией занимается девушка из Приморья. Она берёт на себя все проблемы с таможней, занимается организацией всего процесса, — говорит он. Со сбытом ягоды никаких проблем нет. Фермер продаёт продукцию через социальные сети вместе с соседкой по участку — она тоже выращивает клубнику. Особой конкуренции при этом у него нет. — Наша продукция выгодно отличается от той, которую представляют другие производители. В первую очередь вкусом, — считает фермер. Прежде никакого опыта в сельском хозяйстве у Олега Росинского не было. Всему пришлось учиться самому — по книгам, статьям в интернете и личному опыту.
Дальний Восток: последние новости
Скажите «формаджио» * Камчатские ученые создали более 30 видов пищевой продукции с добавлением водорослей Заброшенный бастион
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открылась тайна Юлии Барановской2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Странные приспособления для женской груди2
«Мне нужно много сексуальных партнеров»203
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Новости партнеров
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
01:04
Открылась тайна Юлии Барановской
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение