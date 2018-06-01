Пудра из овсянки и голубые яйца

Мыть голову мёдом, а посуду — щёлокомСергей Суровцев с женой Юлией взяли три дальневосточных гектара в Кругликовском районе Хабаровского края. Там у Суровцевых пасека, на которой они добывают мёд. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Из мёда супруги уже около года делают экологически чистую косметику и чистящие средства для дома. Слова «косметика» Сергей старается избегать. Он считает, «это что-то химическое». Собственную продукцию ему нравится называть «средствами по уходу за собой». — Изготовлением занимается в основном моя супруга Юлия. Сейчас у нас в ассортименте есть средство для матирования лица, иначе говоря — пудра. Она состоит из измельчённой овсяной муки и других натуральных ингредиентов. Также у нас есть средства для посудомоечной машины и для мытья посуды на основе щёлока. Ещё мы придумали аналог широко используемой мази «Спасатель» — от оригинала наш продукт отличается лишь отсутствием ненатуральных ингредиентов, — рассказывает Сергей Суровцев. На этом ассортимент фермеров не заканчивается. Поклонники экологически чистой продукции могут приобрести массажные масла, бомбочки для ванн, жидкие и сухие шампуни для волос, ополаскиватели. Есть и зубные пасты, приготовленные на основе мёда и трав. Их Сергей рекомендует оставлять на ночь — очень полезно для дёсен. — Всё сырьё мы добываем на гектаре. Это не только мёд, но и дикоросы, кора дуба, крапива, одуванчики. Сами средства изготавливаем дома вручную, — рассказывает фермер. Но главная проблема при производстве натуральной косметики и средств для дома — отсутствие коммерческой привлекательности, признаётся Сергей. У их продукции малый срок годности, поскольку фермеры не используют консервантов в работе. — Есть пара точек, которые брали наши изделия для тестирования. Возможно, мы могли бы учить людей самих делать подобные продукты. Чтобы люди могли приготовить шампунь или крем и сразу его использовать, — поделился он.

Яйца не простые, а голубыеЖительница Серышевского района Амурской области Анастасия Михайлова с супругом вот уже около года выращивает на своей ферме куриц уникальной породы — китайских синь синь дянь. Их главная особенность в том, что птицы несут голубые яйца. Всего на ферме живёт около 250 кур. И разведением она занимается уже три года. На участке построили птичник, инкубатор, складские помещения. Со временем стало ясно, что ферму необходимо расширять. И тогда Анастасия с семьёй оформила коллективную заявку на десять дальневосточных гектаров. На участке она выращивает корма для птиц. — Заняться разведением синь синь дянь мне посоветовала одна женщина, которая также занимается «китайцами». Я взяла у неё первых трёх кур — сегодня у меня их 20, — рассказывает Михайлова. В уходе синь синь дянь неприхотливы — особых условий для их содержания не требуется. Они живут в обычных птичниках и питаются тем же, чем и остальные курицы на ферме. Голубые яйца намного полезнее для здоровья, чем обычные куриные. В них содержится много питательных веществ, также они полезны для людей, болеющих сахарным диабетом. — Китайцы вывели синь синь дянь специально для лечения от разных заболеваний. А как известно, китайская медицина очень эффективна, — напомнила Анастасия. В основном фермер продаёт яйца друзьям и знакомым. Объёмы невелики, так что о поставках в другие регионы говорить пока рано. Но спрос на редкий продукт впечатляет. «Телефон разрывается», — делится Анастасия. Заняться фермерством Анастасия и её супруг решили просто для того, чтобы увеличить свой доход. Теперь в свободное от работы время семья занимается развитием сельского хозяйства. Кстати, Анастасия — военнослужащая, служит в армии.

Клубничный магнатХабаровчанин Олег Росинский оформил гектар в посёлке Обор района имени Лазо. На своём участке он выращивает клубнику. В прошлом году фермер собрал полторы тонны ягод. — Случайно стал хозяином домика в деревне. Первое время использовал его как дачу. Чуть позже решил — почему бы не заняться выращиванием клубники? Засадил ягодой небольшой участок, а потом решил расширяться, — вспоминает он. — Землю, на которой жил и работал, сначала хотел выкупить за собственные средства. Кадастровая стоимость участка была достаточно высокой. Но в это время как раз стартовала программа по выдаче дальневосточного гектара. Получилось взять землю бесплатно, и сегодня у меня растёт на ней 10 тыс. кустов клубники, — рассказывает Олег. Фермер в основном работает с иностранными сортами. Экспериментирует с разными видами ягод, а после выбирает самые лучшие. Критериев оценки несколько: клубника должна быть морозостойкой, отличаться высокой урожайностью, быть невосприимчивой к болезням. При этом уже сейчас Олег выращивает сорта, которые можно собирать до самого октября. — Саженцы закупаю через специальные сайты. Несколько фермеров из разных городов России — от Ростова-на-Дону до Владивостока — объединяются и оформляют совместную закупку. Так выходит проще и дешевле. Организацией занимается девушка из Приморья. Она берёт на себя все проблемы с таможней, занимается организацией всего процесса, — говорит он. Со сбытом ягоды никаких проблем нет. Фермер продаёт продукцию через социальные сети вместе с соседкой по участку — она тоже выращивает клубнику. Особой конкуренции при этом у него нет. — Наша продукция выгодно отличается от той, которую представляют другие производители. В первую очередь вкусом, — считает фермер. Прежде никакого опыта в сельском хозяйстве у Олега Росинского не было. Всему пришлось учиться самому — по книгам, статьям в интернете и личному опыту.