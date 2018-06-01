Ещё
Подари жизнь: зрители «ТВ Центра» собрали более 150 млн на лечение детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подари жизнь: зрители «ТВ Центра» собрали более 150 млн на лечение детей 

ТВ Центр 42 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Если бы не бабушка, Ваню Орлова съемочная группа "ТВ Центр" точно не узнала бы. Красивый рязанский парень, с лихой челкой и широкой улыбкой. Постоянно в окружении друзей. А два года назад это был измученный болезнью ребенок: с трудом ходил, практически ничего не ел, спал на коленях у мамы, прямо в коридоре, в ожидании очередной процедуры. Лимфома Ходжкина в его случае оказалась сильнее химиотерапии, сколько бы сеансов не проводили. Требовался более мощный и очень дорогой препарат. Медлить было нельзя, Ване становилось всё хуже.
"Очень тяжело было. На него смотреть было нельзя. Его всего выворачивало. Из больницы, из онкологии ехали — терял сознание. Это было что-то. Но сейчас он живой, это видно же", — говорит бабушка Вани Людмила Герасименко.
Ваня не просто выжил — он лихо играет в футбол, с удовольствием учится, с аппетитом ест. И давно хочет поблагодарить всех, кто его спас.
"Спасибо им большое. Чтобы у них всё было хорошо в жизни", — говорит Ваня.
Артем от Максима — ни ногой. Готов сидеть на руках, целовать и гладить круглосуточно. Чувствует, что он — главная награда для старшего брата. Максим три года назад был весь в шрамах — первый лимфоузел ему удалили еще в трехмесячном возрасте, и в катетерах. Жуткий диагноз — первичный иммунодефицит, то есть абсолютно незащищенный организм. Мальчик жил, будто в колбе, годами не выходя из больницы. Прекратить мучения могла пересадка костного мозга. Деньги на поиск и активацию донора наши зрители собрали за несколько часов. Родители в Ярославле плакали: у них даже собственного жилья тогда не было.
"Даже если что-то бы было продать, всё равно не хватило бы. Как вот люди помогли, отозвались. Фонд очень помог — то, что они сделали эту съемку", — говорит мама Максима Сюзанна Грачева. Теперь снимает Максим — пока на телефон. Один из роликов —благодарность любимым врачам.
От Лизы Крупновой и на экране, и в жизни глаз не оторвать — артистка, студентка, красавица-невеста. Два года назад она, лежа в палате, мечтала попасть на выпускной. Понимала — шансов нет. Постоянные переливания крови, температура, обмороки. За 5 лет врачи испробовали всё, что могло победить апластическую анемию. Семья исчерпала и силы, и сбережения. Мама никогда не забудет, как узнала две новости: нашелся донор для пересадки костного мозга. Нужен препарат, чтобы Лиза перенесла пересадку. Один укол — 2 миллиона рублей. Один сюжет, и их собрали.
"Спасибо всем, что откликнулись, что помогли. Счастья всем и здоровья", — говорит мама Светлана Крупнова.
И таких пожеланий очень много. Зрители нашего канала спасли десятки детей. Они каждый раз перечисляют больше средств, чем требуется конкретному ребенку. Это позволяет помогать и другим тяжелобольным детям.
"Собрано более 150 миллионов рублей. Это большое, очень большое количество телезрителей телеканала ТВЦ, которые верят вам, как каналу. И верят «Подари жизнь». И это для нас очень и очень ценно", — говорит учредитель фонд «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова.
Бесценны мечты спасённых детей. Ваня хочет стать профессиональным футболистом, Максим — кинорежиссёром. Лиза — юристом и мамой. Осталось сказать главное: спасибо нашим зрителям. За то, что всегда рядом. И всегда готовы подарить жизнь.
Ольга Стрельцова, Андрей Талалай, Илья Ушаков. «ТВ Центр». Ярославль — Рязань — Москва.
ТВ Центр: последние новости
Треть российских пломбиров признали некачественными Китайские ученые рассказали о смертельной опасности шашлыка Российский и финский Деды Морозы поздравили друг друга с Новым годом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открылась тайна Юлии Барановской2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Странные приспособления для женской груди2
«Мне нужно много сексуальных партнеров»203
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
01:04
Открылась тайна Юлии Барановской
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение