Подари жизнь: зрители «ТВ Центра» собрали более 150 млн на лечение детей

Если бы не бабушка, Ваню Орлова съемочная группа "ТВ Центр" точно не узнала бы. Красивый рязанский парень, с лихой челкой и широкой улыбкой. Постоянно в окружении друзей. А два года назад это был измученный болезнью ребенок: с трудом ходил, практически ничего не ел, спал на коленях у мамы, прямо в коридоре, в ожидании очередной процедуры. Лимфома Ходжкина в его случае оказалась сильнее химиотерапии, сколько бы сеансов не проводили. Требовался более мощный и очень дорогой препарат. Медлить было нельзя, Ване становилось всё хуже.

"Очень тяжело было. На него смотреть было нельзя. Его всего выворачивало. Из больницы, из онкологии ехали — терял сознание. Это было что-то. Но сейчас он живой, это видно же", — говорит бабушка Вани Людмила Герасименко.

Ваня не просто выжил — он лихо играет в футбол, с удовольствием учится, с аппетитом ест. И давно хочет поблагодарить всех, кто его спас.

"Спасибо им большое. Чтобы у них всё было хорошо в жизни", — говорит Ваня.

Артем от Максима — ни ногой. Готов сидеть на руках, целовать и гладить круглосуточно. Чувствует, что он — главная награда для старшего брата. Максим три года назад был весь в шрамах — первый лимфоузел ему удалили еще в трехмесячном возрасте, и в катетерах. Жуткий диагноз — первичный иммунодефицит, то есть абсолютно незащищенный организм. Мальчик жил, будто в колбе, годами не выходя из больницы. Прекратить мучения могла пересадка костного мозга. Деньги на поиск и активацию донора наши зрители собрали за несколько часов. Родители в Ярославле плакали: у них даже собственного жилья тогда не было.

"Даже если что-то бы было продать, всё равно не хватило бы. Как вот люди помогли, отозвались. Фонд очень помог — то, что они сделали эту съемку", — говорит мама Максима Сюзанна Грачева. Теперь снимает Максим — пока на телефон. Один из роликов —благодарность любимым врачам.

От Лизы Крупновой и на экране, и в жизни глаз не оторвать — артистка, студентка, красавица-невеста. Два года назад она, лежа в палате, мечтала попасть на выпускной. Понимала — шансов нет. Постоянные переливания крови, температура, обмороки. За 5 лет врачи испробовали всё, что могло победить апластическую анемию. Семья исчерпала и силы, и сбережения. Мама никогда не забудет, как узнала две новости: нашелся донор для пересадки костного мозга. Нужен препарат, чтобы Лиза перенесла пересадку. Один укол — 2 миллиона рублей. Один сюжет, и их собрали.

"Спасибо всем, что откликнулись, что помогли. Счастья всем и здоровья", — говорит мама Светлана Крупнова.

И таких пожеланий очень много. Зрители нашего канала спасли десятки детей. Они каждый раз перечисляют больше средств, чем требуется конкретному ребенку. Это позволяет помогать и другим тяжелобольным детям.

"Собрано более 150 миллионов рублей. Это большое, очень большое количество телезрителей телеканала ТВЦ, которые верят вам, как каналу. И верят «Подари жизнь». И это для нас очень и очень ценно", — говорит учредитель фонд «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова

Бесценны мечты спасённых детей. Ваня хочет стать профессиональным футболистом, Максим — кинорежиссёром. Лиза — юристом и мамой. Осталось сказать главное: спасибо нашим зрителям. За то, что всегда рядом. И всегда готовы подарить жизнь.