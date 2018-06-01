Феномен Дудя

Пошлая заставка Профессионализм Формат Кто стоит за Дудем Провокационные вопросы Дудь и Собчак Аудитория Психологический портрет

Юрий Дудь , знаменитый спортивный журналист и еще более знаменитый интервьюер, основатель собственного канала на видеохостинге YouTube, продолжает набирать популярность. Широкую известность ему принесла серия откровенных и местами провокационных бесед с российскими звездами. Чем же привлекает пользователей сети этот журналист, иными словами, в чем заключается феномен Дудя? Рассуждает именитый российский радио— и телеведущий, преподаватель факультета журналистики МИТРО Андрей Максимов

Пошлая заставка

По мнению Максимова, заставка к программе «вДудь» и правда может показаться пошлой взрослой публике. Но на самом деле она запоминается и как нельзя лучше обыгрывает фамилию автора.

Профессионализм

У Дудя внешность «парня с улицы», татуировки, он ругается матом, и при этом ведет программу очень профессионально, отмечает журналист и преподаватель. Его интервью можно показывать студентам в качестве образцовых. Его беседы со знаменитости ориентированы на широкие массы: Дудь задает вопросы о деньгах, не избегает скользких тем. И это интересно аудитории. А еще он внимателен к собеседнику и ведет интервью максимально понятно, даже если интервьюируемый выражается сложным языком.

Наконец, главное преимущество Юрия Дудя в том, что он работает самостоятельно. В то время как все ведущие центральных каналов следуют в эфире подсказкам редактора с помощью специального устройства, «уха», автор программы «вДудь» никому не подчиняется.

Еще один показатель профессионализма Дудя — он никогда не высказывает свое личное мнение, вытаскивая из гостя всю его суть вопросами, не перегруженными собственной позицией. Ко всему прочему у него есть собственный стиль: со всеми гостями он разговаривает одинаково, никого не выделяя.

Формат

Несмотря на то, что формат «говорящих голов» ругают на телевидении, будущее именно за ним, считает Максимов. По его мнению, эпоха ток-шоу, где ведущий обсуждает «желтые» темы с многочисленными гостями студии под диктовку редакторов, уходит в прошлое. К тому же Дудь полностью погружается в интервью, видно, что ему самому это чрезвычайно интересно. И цифры говорят сами за себя: аудитория программы «вДудь» намного шире, чем у многих известных передач на популярных телеканалах.

Кто стоит за Дудем

Некоторые считают, что даже самые недоступные знаменитости легко соглашаются на интервью с Юрием Дудем не просто так, и ему покровительствует кто-то из руководства какого-нибудь федерального канала. Но по словам Андрея Максимова, это совсем не важно. Главное, что «вДудь» смотрит огромное количество человек, а отечественные звезды любят пиар. Он бы и сам был не против пригласить Дудя к себе на интервью, признается журналист.

Провокационные вопросы

Своим студентам Максимов всегда говорил, что в интервью нельзя переходить грань: нельзя задавать вопросы о деньгах или любовницах, на которые собеседник может ответить «это не ваше дело». Но Дудь рушит стереотипы, задает неудобные вопросы и, что самое главное, получает на них ответы. Причем делает он это без агрессии, не загоняя человека в угол. И знаменитости, приходящие в студию, готовы к провокационным темам и вопросам в лоб.

В каком-то смысле Юрий Дудь — это Урмас Отт — ведущий, стоящий у истоков телевидения, к которому охотно шли на интервью знаменитости, — только в XXI веке.

Единственный непонятный для Андрея Максимова выбор гостя на канале Дудя — это Ксения Собчак. По его убеждению, Собчак — человек, который готов на все ради пиара, и говорить с ней о политике всерьез — странно. Максимов уверен: Ксения претендовала на кресло президента только для того, чтобы помочь переизбраться Владимиру Путину — именно по этой причине она была в Кремле, а через пару дней заявила о своем намерении участвовать в выборах. И пригласив ее в студию, Юрий Дудь показал, что важнее всего для него интерес зрителей, а не принципы, на что он, в общем-то, имеет полное право.

Аудитория

Дудя смотрят миллионы человек, и возможно, его секрет в том, что он не разговаривает со своими гостями о ценностях, например, вере и любви. Его вопросы более приземленные, и в этом плане он универсален. Телевидение в последние годы поменялось: почти не осталось телевизионных программ как таковых, за исключением скандальных ток-шоу. Вслед за телевидением поменялась и его аудитория, и сегодня людям уже не так интересны разговоры о культуре. Гораздо интереснее разводы, семейные ссоры и сексуальные связи. Парадоксально, что при этом сами люди вовсю ругают программы, которые смотрят.

Психологический портрет

Как психолог, Максимов предполагает, что на самом деле Юрий Дудь — закомплексованный и достаточно слабый человек. Об этом говорит раскованность журналиста, которую он выставляет напоказ. К своим собеседникам он подсознательно обращается с просьбой «помогите мне вас раскрыть», и, может быть, в этом тоже заключен секрет его популярности. Он не устраивает допросов в студии, и людям это нравится. Сарказм и ненормативная лексика — тоже от внутренней слабости, думает Андрей Максимов. Однако большая часть великих произведений искусства была создана неуверенными в себе людьми, и Дудь в своем роде художник, слабость которого стала его силой.

Ранее Юрий Дудь рекомендовал туристам посетить Нижний Новгород в своем Instargram.

А в феврале этого года популярный журналист сам приезжал в столицу Приволжья.

По материалам story.ru Фото: ov-journal.ru, i.ytimg.com