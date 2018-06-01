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44-й Московский международный стоматологический форум «Дентал-салон — 2018» прошёл в «Крокус экспо»
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44-й Московский международный стоматологический форум «Дентал-салон — 2018» прошёл в «Крокус экспо» 

The Challenger 40 минут назад
Фото: The Challenger
Традиционный участник выставки группа компаний «Диарси» презентовала лицензионную продукцию и последние разработки бренда R. O. C. S. Компания представила новинки, отвечающие запросам потребителей: зубные пасты Biocomplex с комплексной защитой и уходом за полостью рта и Junior с яркими вкусами «Ягодный микс» и «Шоколад и карамель», а также специальную жидкость для ирригатора PRO Oral Irrigator Liquid. Ополаскиватель стал совместной разработкой компаний R. O. C. S. и Philips, что стало новым этапом сотрудничества брендов. Фото: R. O. C. S. Фото: R. O. C. S. Фото: R. O. C. S. Фото: R. O. C. S.
Андрей Акулович
клинический директор бренда R. O. C. S. — Сегодня в профилактической стоматологии существует тренд производить узкоспециализированные продукты. Многие пользуются электрическими зубными щётками, и бренды вынуждены подстраиваться под нужды потребителей: появляются специальные зубные пасты, которые отличаются абразивностью, составом и назначением. Это же касается продукции для людей с брекетами и ортодонтическими конструкциями — таким пациентам необходим более тщательный уход за полостью рта. На форуме продукция R. O. C. S. была представлена на масштабном стенде компании в стиле стадиона «Открытие Арена». В декабре 2017 года было объявлено о начале сотрудничества бренда и футбольного клуба «Спартак». Статьи по теме 9 мифов о зубах, в которые надо перестать верить Зачем нужно чистить зубы: 8 причин Что такое ирригатор и зачем он нужен вашим зубам «Спартак» начал сотрудничать с производителем зубных паст R. O. C. S.
Запись «44-й Московский международный стоматологический форум „Дентал-салон — 2018“ прошёл в „Крокус экспо“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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