В Витебске появится трехметровая скульптура Федора Махнова

Уникальная скульптурная композиция «Витебский великан» высотой 3 метра 20 сантиметров украсит в ближайшие дни город над Двиной. Достаточно одного взгляда на сохранившуюся фотографию уникального циркового артиста, чтобы уловить портретное сходство с прототипом, голову которого всегда украшал лоснящийся цилиндр.

Знаменитый земляк гордо возвышается в полный рост, а рядом, сиротливо (исключительно для пространственного воображения) стоит венский стул, а на нем сидит птица. Пропорции соблюдены точь-в-точь и отличаются от оригинала буквально на десяток сантиметров, комментирует свою работу талантливый местный скульптор Иван Казак. Брендовый объект установят в сквере Маяковского, неподалеку от ратуши. Композиция станет подарком жителям и гостям «северной белорусской столицы» ко Дню города.

Огромный рост 285 см прославил в свое время витебского «Лемюэля Гулливера» на всю Европу, которая к тому времени уже больше века зачитывалась авторской фантазией Джонатана Свифта

До сих пор Махнова, рассказало читателям издание «СБ — Беларусь», неофициально считают самым высоким человеком на планете, хотя этот факт при жизни великана и зафиксировал официально варшавский антрополог Лушан. Длина стопы могучего крестьянина равнялась 51 сантиметру, а весил гигант более 180 килограммов и был настоящим силачом.

На необычного подростка, возвышавшегося каланчой над Полоцким базаром в Витебске, обратил внимание под занавес XIX века владелец немецкого цирка Отто Билиндер. Он и уговорил отца Федора отпустить сына в Германию и заверил, что юноша с его ростом и силой обязательно завоюет успех у публики и сможет помогать семье.

Обещания немецкого продюсера оправдались, и молодой великан с 14 лет стал покорять своим талантом, путешествуя по всему миру. Он легко гнул одной рукой подковы, закручивал спиралью железные прутья, а затем выпрямлял их. Лежа на спине, без особых трудностей Федор поднимал деревянную платформу, на которой играл музыкальный оркестр.

Выступал атлет на арене и в борцовском трико. Одно его появление на ковре вызывало бурные аплодисменты. За девять лет работы в цирке Федор Махнов стал обеспеченным человеком.

В начале 20-го века он вернулся в родные места. Первым делом купил у местного помещика Корженевского, уехавшего во Францию, землю и дом. Жилище перестроил по своему росту, а стройматериалы и мебель ему прислал его «крестный отец» Билиндер. Вскоре после свадьбы в его семье родилась дочь Мария, а еще через год — сын Николай.

В 1905 году Федор Махнов снова отправился за границу, но на сей раз в семейное путешествие. Махнов побывал в Англии, Франции, Бельгии, Голландии. В Италии Гулливера принял даже Папа Римский. Семейное предание гласит, что «во время аудиенции Папа, залюбовавшись красавицей-дочкой Марией, снял с себя и подарил девочке золотой крестик на цепочке».

Предварительно переделав под себя каюту парохода, Махнов в июне 1906 года пересек Атлантический океан. В Америке его принял президент Теодор Рузвельт . А вот во время посещения канцлера Германии, утверждают архивные документы, перед Махновым поставили чайный сервиз огромных размеров. Федор «шутку» не оценил и попросил заменить «ведро» на человеческую кружку.

Гигант, судя по семейному меню, ел четыре раза в день, как и все мы, но объемы пищи были не сопоставимы. Каждое утро он съедал, например, 20 яиц, восемь круглых буханок белого хлеба с маслом, выпивал два литра чая, напоминая аппетит знаменитого мушкетера Портоса. Обед был ничуть не скромнее. Он состоял из 2,5 кг мяса, килограмма картофеля и трех литров пива. Вечером великан съедал таз фруктов и еще 2,5 кг мяса, запивая все это двумя литрами чая. А перед отходом ко сну ему подавали 15 яиц, буханку хлеба,1 литр молока или чая…".

Несмотря на зарубежное гостеприимство и радушные приемы, путешествовать Махнову было не слишком комфортно: транспорт, гостиницы, рестораны были не приспособлены к его росту. К тому же, ученые все чаще стали предлагать великану заключить с ними контракт о том, чтобы после его смерти скелет достался им для изучения. Оценив жизненные риски подобных услуг, Махнов решил вернуться на свой хутор под Витебском.

В 1912 году самый высокий человек планеты скончался. В журнале «Русский спорт» появился некролог, известивший о кончине известного борца-великана. Похоронили Федора Махнова на кладбище в его родной деревне Костюки недалеко от Витебска.

На каменном надгробии и сейчас можно прочесть: «Федоръ Андреевичъ Махновъ род. — 6 июня 1878 г. сконч. 28 августа 1912 г. на 36 году Самый Большой Человъкъ въ Миръ Ростомъ Былъ 3 аршина 9 вершков».

Правда, фактически великан прожил полных 34 года, т.е. умер на 35 году, а рост в 3 аршина 9 вершков (254 см) — меньше фактического почти на 30 см, был взят из первого контракта 16-летнего растущего паренька. Утверждают местные следопыты, что жена великана хотела исправить ошибки на надгробии, но начавшаяся Мировая война и последовавшие за ней перемены помешали ей это сделать.