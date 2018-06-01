Очаровательная Люсьена готова стать вашим другом

Люсьенка была спасена из пункта отлова в Повракуле. На тот момент она была совсем малышкой и уже беременной. Совместно с неравнодушными горожанами куратор собаки Любовь организовала стерилизацию девочки до появления «несчастностей». Так и живет это отловленное счастье пока на временной передержке.

«Люсьенка миниатюрная, ей четыре года. Она очень вольнолюбивая дама — на цепи сидеть не станет, весёлая попрыгушка, хотя послушная. Правда, не всегда терпит кошек — проявляет лишь временное уважение, пока рядом человек. Собака обожает детей и любит ездить в машине. Правила поведения дома знает — шкодить не будет», — рассказывает про свою подопечную Любовь.

И правда, Люся всех покоряет своей уживчивостью и дружелюбием: очень ей нравится играть с сородичами и общаться с людьми — все находятся под влиянием очарования этой девочки. Агрессия Люсьенке несвойственна, поэтому она совсем не охранник, но станет отличной собачкой-компаньоном!

Все вопросы по пристройству по телефону 47-47-35 (Любовь).