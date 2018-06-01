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Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
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Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь 

WDay.ru 16 минут назад
Фото: WDay.ru
Дарья опять нарвалась на критику.
Переехав в Турцию, бывшая звезда «Дома-2» просто расцвела. Море, солнце, любимая семья рядом — что еще нужно для счастья. Но хейтеры, похоже, этому счастью завидуют. Потому что на любое фото Пынзарь обрушивается шквал критики. То у девушки заметят волоски на ногах, то решат, что она слишком поправилась, а то и вовсе перепутают тень от дерева на бедрах с синяками и растяжками. Новым поводом для недовольства подписчиков стала… грудь Дарьи. Фолловеры увидели, что на новом снимке она практически исчезла.
Справедливости ради, надо отметить, что лиф от купальника действительно «сплюснул» бюст Даши. Да и поза не способствует тому, чтоб грудь казалась слишком уж пышной. С другой стороны, стоит Пынзарь надеть тонкую футболку без белья, интернет-пользователи начинают кричать о том, что выставлять свои прелести напоказ просто неприлично и вспоминают, что грудь Дарьи — результат вмешательства пластического хирурга.
Напомним, операцию Пынзарь сделала уже давно, после рождения первого сына. Тогда ее расстроило, что бюст потерял былую привлекательность. Ей вставили гелевые импланты. В многочисленных интервью девушка делилась, что первые месяцы боль была постоянной, а к новым ощущениям она привыкала еще дольше. Зато потом стала выглядеть сногсшибательно. А после вторых родов грудь, вопреки ожиданиям, не обвисла, а стала еще красивее.
Видимо, подписчики Дарьи не видели звезд с по-настоящему маленькой грудью. Например, К примеру, «чудо-женщину», израильскую модель и актрису Галь Гадот. Или ангела Victoria’s Secret Карли Клосс, которая лишь на подиуме может похвастаться высоким волнующим бюстом. Стоит посомтреть на звезд с очень скромным бюстом, которых мы собрали в фотогалерее, чтоб убедиться, что у Пынзарь с фигурой дела обстоят просто отлично.
Звезды с маленькой грудью
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Одри Тоту
Виктория Бэкхем
Шакира
Шакира
Дженнифер Энистон
Лили-Роуз Депп
Джесси Джей
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Карли Клосс
Карли Клосс
Галь Гадот
Галь Гадот
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