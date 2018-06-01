Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь

Дарья опять нарвалась на критику.

Переехав в Турцию, бывшая звезда «Дома-2» просто расцвела. Море, солнце, любимая семья рядом — что еще нужно для счастья. Но хейтеры, похоже, этому счастью завидуют. Потому что на любое фото Пынзарь обрушивается шквал критики. То у девушки заметят волоски на ногах, то решат, что она слишком поправилась, а то и вовсе перепутают тень от дерева на бедрах с синяками и растяжками. Новым поводом для недовольства подписчиков стала… грудь Дарьи. Фолловеры увидели, что на новом снимке она практически исчезла.

Справедливости ради, надо отметить, что лиф от купальника действительно «сплюснул» бюст Даши. Да и поза не способствует тому, чтоб грудь казалась слишком уж пышной. С другой стороны, стоит Пынзарь надеть тонкую футболку без белья, интернет-пользователи начинают кричать о том, что выставлять свои прелести напоказ просто неприлично и вспоминают, что грудь Дарьи — результат вмешательства пластического хирурга.

Напомним, операцию Пынзарь сделала уже давно, после рождения первого сына. Тогда ее расстроило, что бюст потерял былую привлекательность. Ей вставили гелевые импланты. В многочисленных интервью девушка делилась, что первые месяцы боль была постоянной, а к новым ощущениям она привыкала еще дольше. Зато потом стала выглядеть сногсшибательно. А после вторых родов грудь, вопреки ожиданиям, не обвисла, а стала еще красивее.

Видимо, подписчики Дарьи не видели звезд с по-настоящему маленькой грудью. Например, К примеру, «чудо-женщину», израильскую модель и актрису Галь Гадот . Или ангела Victoria’s Secret Карли Клосс, которая лишь на подиуме может похвастаться высоким волнующим бюстом. Стоит посомтреть на звезд с очень скромным бюстом, которых мы собрали в фотогалерее, чтоб убедиться, что у Пынзарь с фигурой дела обстоят просто отлично.

Звезды с маленькой грудью

Эмбер Херд

Эмбер Херд

Шакира

Джесси Джей

Кара Делевинь

Шарлиз Терон

Гвинет Пэлтроу

Карли Клосс

Карли Клосс

Галь Гадот

Галь Гадот

Застали врасплох: 20 неожиданных фото звезд

Читайте также: