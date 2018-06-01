Чем развлечь ребенка в дороге

В отпуске все должно быть прекрасно: и место, и компания, и погода, и, что не менее важно, дорога. Если вы едете одни, то можно вполне обойтись книжкой или смартфоном, но если с вами путешествуют дети, то не откажите себе в удовольствии превратить ваш путь в увлекательное приключение. Ведь маленькие попутчики впервые и с восторгом видят то, на что вы смотрели не раз. И они способны удивляться и радоваться тому, на что мы обычно не обращаем внимания. Наши советы, чем заняться с ребенком в дороге.

В этом материале мы говорим про детей, которым больше трех лет. В этом возрасте памперсы уже не нужны, вкусняшками надолго не увлечешь, а погремушки и пальчиковый театр больше не хит сезона. Но зато уже можно играть во что-то, что будет интересно и взрослому, и ребенку. Для начала давайте определимся, на чем мы путешествуем, и попробуем выжать по максимуму интересностей из самой ситуации.

В поезде

По вагону можно бегать и ходить, поэтому не упускайте случая пройтись в поисках новой компании. Наверняка в вашем вагоне тоже едут дети с родителями. И даже если вы познакомите своего ребенка с одним новым другом, то веселое (для них) и относительное спокойное (для вас) путешествие вам будет обеспечено. Перед поездкой купить несколько дорожных настольных игр. Ими вы всегда сможете заполнить паузу между лазанием по верхним полкам и беганием по проходу.

«Настолки» (так ласково называют настольные игры) могут помещаться в одну не слишком тяжелую коробку. Лучше брать с собой карточные игры без мелких деталей. Вот самые, на наш взгляд, лучшие для путешествий:

— «Головоноги» — игра для детской компании, которая, правда, сделает чуть-чуть шума, но зато развлечет минут на 30;

— «Уно» — увлекательная игра с простейшими правилами, которые вы легко объясните любому ребенку. Мировой бестселлер;

— «Свинтус детский» — для компании, веселая игра на внимательность;

— «Доббль» — на карточке нужно быстрее всех найти такую же картинку, как и на твоей карточке. На первый взгляд просто, а попробуйте сами!

— «Лобстер» — игра по типу «Кто я?», когда на лоб прикрепляется название предмета, и игроки угадывают, кого они «играют», задавая вопросы игрокам. Обычно такая игра затягивается минут на 30-40;

Для детей от 6-7 лет покупайте «Детские да-нетки» (угадываем ситуацию, получая ответы только «да» и «нет»), «Барабашку», «Звездные войны», «Активити Travel», «День Сырка» и «Loonacy».

Никто не отменял и старые добрые «настолки»: магнитные шашки и шахматы, «Эрудит» и его современная версия — Scrubble. Все это весит немного — но вы удивитесь, насколько с этими веселее, чем без них.

Одна мама-путешественница изобрела такое развлечение для детской компании: игру в шпионов. Выдать детям темные очки и дать какое-нибудь секретное задание. Например, познакомиться с самой старенькой бабушкой в вагоне и узнать, куда она едет и зачем. Или выяснить, сколько лет проводнице и как ее зовут. Или узнать, в каком вагоне находится начальник поезда.

Оказавшись в поезде — особенно в первый раз — обязательно сводите ребенка в вагон-ресторан. Там можно не только поесть в необычной обстановке, но и порисовать, заполнить Путевой журнал.

Что такое Путевой журнал? Возьмите обычную тетрадь и блокнот, набор ручек, фломастеров и клей. Пусть ваш ребенок по ходу путешествия делает зарисовки, пометки, записи, записывает смешные цитаты и анекдоты, услышанные в компании. Туда можно вклеивать билеты, засохшие листики, найденные артефакты, которые будут потом напоминать о приятных моментах путешествия. Туда же можно вклеить кусочек карты, на которой будет изображен ваш маршрут.

Кроме журнала, можно заполнять Творческие блокноты, которые сегодня есть в избытке на рынке. Эта идея началась со скетчбуков Кери Смит, которая создала книгу-блокнот «Уничтожь меня!», и сегодня можно купить огромное количество и детских, и взрослых вариантов таких блокнотов. Вот несколько примеров: «Мои рисовалки. Блокнот для девочек», «Творческие задания для маленьких пиратов», «Детектив Пьер распутывает дело», «Paper. Art. Граффити», «Натвори что хочешь! Безумные идеи», и так далее. Выбирайте в книжных магазинах или заказывайте по интернету.

Также перед путешествием можно завести и «Коробку с сокровищами». Туда будете складывать вещи вроде интересного стеклышка, найденного на полустанке, шишки необычной формы, камня с дыркой «куриный глаз», подобранного на пляже, ракушек, проволоки, из которой можно скрутить колечко или человечка. Пусть это будет коробка с какими-то вещами, которые вы с ребенком потом будете перебирать и вспоминать о вашем веселом отпуске. Мы с моим 5-летним сыном однажды нашли на пляже ногу от миниатюрного скелета, и она у нас до сих пор лежит в «Коробке сокровищ». Каждый раз, когда мы ее видим, мы вспоминаем о том солнечном дне.

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Сидя в вагоне-ресторане, можно смотреть в окно и сочинять истории про людей, живущих в домиках, которые вы проезжаете. А еще — рассказывать ребенку про деревья и леса, которые мелькают за окном. Здесь будет актуальной книжка, купленная заранее — про поезда и железные дороги. Под мерный стук колес так интересно разглядывать старинные паровозы и узнавать о том, как строились железные дороги во всем мире. Обратите внимание на эти издания: Маттас де Леу «Большая книга поездов», Филип Стил «Детальная история. Поезда» (из нее можно вырезать модели), Катерина Гайдай «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы… История поездов и железных дорог», книга с секретами «Тайны железных дорог» под ред. Джейн Чисхольм.

В поезде можно пользоваться тем, что вокруг есть достаточное количество пространства, и поиграть в «Съедобное-несъедобное», но не с мячом, как в классическом варианте, а с воздушным шариком. Играть просто: вы кидаете детям шарик и говорите, например, «суп» — это съедобное, поэтому шарик надо ловить. А если вы скажете «диван», то ловить нельзя — тот, кто поймал, сам становится ведущим.

Если у вас в купе собралась детская компания, то можно устроить игру «Что изменилось?» из подручных предметов. Раскладываете на откидном столике несколько небольших предметов, например: игрушку, вилку, часы, телефон, зеркальце, ластик и так далее. Пусть дети внимательно посмотрят и запомнят, где что находится. Затем они отворачиваются, и вы или меняете расположение предметов, или убираете один из них. Кто первым отгадает, что изменилось, будет ведущим в следующе раунде.

Утихомирить ваше чадо после активной игры можно массажем «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…». А еще на спине ребенка можно «рисовать» пальцем фигуры или буквы — пусть он разгадывает, что вы начертили.

В самолете

Здесь особо не побегаешь, зато можно откинуть столик спереди и что-то порисовать. Захватите с собой тетрадку в клеточку, и научите детей играть в «Морской бой» и «Танчики». Для этих игр нужны только ручки, и много свободного времени — и то, и другие в самолете есть с избытком.

Столик пригодится и для настольных игр, и для такого развлечения, как Танграм. Только покупать его лучше в магнитном варианте. Складывание фигурок из набора геометрических форм — занятие очень увлекательное, и «на земле» на него обычно не хватает времени. К тому же это очень полезно для развития пространственного мышления и тренировки усидчивости.

А еще на столике можно выложить несколько мелких игрушек и придумать с ними фото-историю. Делаете из фигурок сцену, и снимаете ее на телефон. Затем переставляете фигурки, снимаете вторую сцену, потом третью, и так далее. Эти фото можно будет потом распечатать и наклеить в Путевой журнал (см. выше).

Глядя в окно иллюминатора будет интересно поиграть в игру «На что похожи облака?». Придумывать, на что похожи облака, давать им имена, представлять их жизнь и рассказывать про них истории. Откуда они появились? Куда и зачем плывут? Зачем им в Амстердам и почему они так быстро летят над Минском? Если с собой есть книжка про виды облаков и круговорот воды в природе, то самолёт — лучшее место для изучения такого рода материала.

В самолете хорошо пойдет книжка про самолеты — ведь юный читатель сможет здесь и сейчас увидеть части самолета, описанные в книжке: закрылки, иллюминаторы, хвостовое оперение, кабину пилотов. Можно купить такие книжки: «Секреты аэропорта» Джонса Роба Ллойда, «Самолеты и авиация» Елены Качур, или «История самолётов. Рассказывает Мулле Мек» Георга Юхансона

В машине

В машине очень мало пространства для движения, поэтому тут нужно делать упор на словесные игры, а также на просмотр или прослушивание чего-то. Слушать можно детские песенки (желательно купить каждому ребенку персональные наушники, чтобы не было споров) и аудиосказки. Особенно хороши оцифрованные версии старых советских спектаклей, озвученные профессиональными актерами: «Приключения Буратино», «Али-Баба и Сорок Разбойников», «Чипполино», «Лев ушел из дома» и другие. Полезно иметь на своем смартфоне или планшете детские радиоспектакли (например, «Энциклопедию Чевостика» или «Радионяню»), и обучающие аудио на английском. И польза, и развлечение в дороге.

Также в машине хорошо идут игрушки, связанные с мелкой моторикой: Кубик Рубика, Змейка, Пятнашки, электронные игры вроде «Волка с корзиной яиц» и «Тетриса». Кстати, вы знаете, что мировой рекорд сборки Кубика Рубика на сегодня составляет 4,2 секунды? Перед поездкой можно показать пару видео про спид-кубинг — такой специальный вид спорта, в котором на скорость собирают головоломки. В сети также можно найти подробные инструкции по сборке кубика.

Если захочется интеллектуального досуга, то можно купить наборы карточек, которые есть в любом книжном. Например, «Вопросы и ответы о животных», «Занимательная география», «Вопросы и ответы о России» серии «Возьми с собой в дорогу». В издательстве «Робинс» есть множество других книжек-игр, которые в авто-путешествии будут очень к месту.

Если ребенка укачивает, то нужно смотреть в окно. Можно считать «все красные машины», или искать собаку — и кто первым ее увидит, то и выиграл. Еще можно изучать марки автомобилей и называть марку каждой встретившейся машины. Еще есть игра: «Кто больше». Нужно называть предметы, увиденных за окном, названия которых начинаются на букву «А» (автобус, автострада, авоська, алый мак). Кто последним называет — тот и выигрывает. Затем выбирается другая буква: Д. Дом, дорога, деревня, и так далее.

В автобусе

Обычно автобусные компании, осуществляющие длительные перевозки, оснащают свои машины DVD-плеерами. Поэтому запаситесь дискам с теми фильмами и мультиками, которые ребенок еще не успел посмотреть, или запишите их на флеш-карту. Возможно, с согласия остальных пассажиров, водитель разрешит вам поставить ваше видео.

В автобусе можно играть так же, как и в автомобиле. Но если вы едете большой компанией детей, то можно поиграть в большое количество словесных игр. Вот некоторые из них:

— «Чепуха». В верхней части листа бумаги вы рисуете чью-нибудь голову (это может быть любое животное, чудище или человек), обозначаете, где должна начинаться шея и передаете листок другому. Он рисует туловище, отмечает, где должны быть ноги, и передает дальше. Когда все участники внесли свою лепту в рисунок, вы разворачиваете бумагу и любуетесь групповым шедевром. Так же можно играть и в истории. Например, вы пишете начало истории — одно предложение — сверху листа, и загибаете его. Второй игрок пишет свое предложение и тоже загибает его. И так далее. В конце листок разворачивается, и компания с хохотом читает, что получилось.

Грудное вскармливание или смеси:

рекомендации врачей и психологов

— «Вы поедете на бал?» В этой игре нельзя говорить слова: «черное», «белое», «да» и «нет». Беседа начинается с вопроса: «Вы поедете на бал?». Второй может ответить: «Наверное». «В платье?» И тут нужно быть очень внимательным, чтобы не ответить: «Да». Эта хитрая беседа длится до тех пор, пока кто-то не ошибется, и не скажет запретное слово.

— «К сожалению или к счастью?». Начинается игра с любой фразы. Например, «К сожалению, мы забыли взять утюг». Другой должен ответить: «К счастью, мы его выключили». Дальше говорит следующий участник беседы: «К сожалению, мы выключили не свой утюг». «К счастью, у нас отключили электроэнергию». И так далее. Получается смешная история.

— «Аукцион». Например, мы «продаем» птиц. Дети называют названия птиц по очереди, кто вспоминает последнюю, тот выиграл. Или можно продавать то, «что поместиться в коробку», причем, это слово должно начинаться на определенную букву. Если мы выбрали букву «Н», то в коробку можно будет положить носки, ночник, носовой платок, налима, научную статью. Игра — веселая, быстрая и время с ней пролетает незаметно.

— «Караван» — игра на тренировку памяти. Первый ребенок называет одно животное. Следующий — это животное и еще одно. Третий игрок должен вспомнить первые два слова и прибавить свое. И так далее — собираем караван, пока кто-то не ошибется.

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