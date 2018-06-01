Стеновые панели для внутренней отделки: 5 основных видов и нюансы монтажа

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Отделочные панели на основе MDF (1 м² — от 200 до 250 руб.). Фото: «Союз»

Главные достоинства отделочных стеновых панелей — богатый выбор интересных дизайнерских решений: от классических орнаментов и фантазийных «космических» форм до естественных деревянных декоров и невероятного количества разнообразных имитаций дерева, камня, металла, кирпича, текстиля, бумаги. Каждый, несомненно, сможет подобрать изделия на свой вкус и кошелёк, так как диапазон цен на панели огромен: от 184 руб. за 1 м² за ПВХ-планки до 2–7 тыс. руб. за 1 м² за изделия из MDF и гипса, и это ещё не предел возможной стоимости.

Чтобы оформить стены этими декоративными элементами, не нужны особые знания, навыки и специальный инструмент. Выполнить работу по силам любому мастеру-отделочнику. Это может быть фиксация непосредственно к стене с помощью соответствующего материалу панели клея, а также к обрешётке из деревянных брусков или металлических профилей. В последнем случае не нужен долгий и трудоёмкий процесс предварительного выравнивания основания, а пространство между панелями и стеной удобно использовать для прокладки коммуникаций.

Потребительские качества стеновых панелей — устойчивость к воздействию влаги и воды, механическая прочность, лёгкость очистки от загрязнений, а также экологическая чистота и срок службы — во многом зависят от свойств конкретного материала.

Фото: Wicanders

1. Панели из плит: от LDF до HDF Пробка. Фото: Wicanders

Наиболее многочисленна группа стеновых панелей с основой из плит LDF, MDF и HDF (древесно-волокнистые плиты соответственно низкой/средней/высокой плотности), а также ДСП, ДВП и фанеры. Верхним защитно-декоративным слоем для них служат краски, эмали, меламиновые и ПВХ-плёнки, ламинатин, шпон. Формат панелей разнообразен: от узких и длинных планок до квадратных или прямоугольных листов. Наиболее устойчивы к повышенной влажности панели из ДВП, MDF, HDF и фанеры. Они незначительно меняют линейные размеры при её перепадах и легко выдерживают условия кухонь и ванных комнат. Однако в местах непосредственного контакта с водой их не устанавливают.

Панели Kronowall 3D (Kronospan), HDF, размер 1296 × 132/154, толщина 12 мм. Термостойки к встроенным светильникам. Монтаж хаотичный. Фото: Kronospan

Монтаж равномерный. Фото: Kronospan

Панели Farfalla (Leto), MDF, размер 2800 × 1200, толщина 22 мм (от 11 500 руб. /м²). Фото: Leto

Современные стеновые панели — эффектный и простой в монтаже элемент декора. Так, панели Kronowall 3D из ламинированной HDF стыкуются между собой благодаря пазам по длинным сторонам. Их можно вставлять друг в друга произвольно, создавая разнообразные объёмные текстуры поверхности. Боковое освещение усиливает визуальный 3D-эффект разноуровневой стены. Панели монтируют на монтажные клипсы, которые закрепляют на основании дюбелями c шурупами. Дополнительные элементы: плинтусы, углы, финишные планки, отделка которых дублирует цвета и декоры панелей, помогают красиво оформить стыки и примыкания к углам, полу, потолку.

Специалист компании Kronospan

Особенности монтажа

Для установки панелей из ПВХ, МДФ, HDF, ДВП, дерева используют кляймер. Это элемент скрытого крепежа из оцинкованной стали в виде скобы. Он быстро и надёжно фиксирует каждую панель без сколов, трещин и иных повреждений, допуская небольшие подвижки при перепадах температуры и влажности, что исключает коробление. Главное условие применения кляймера — наличие соединения «шип-паз» на панелях соединения. Размер скобы (нумерация изделий от 1 до 6) выбирают в соответствии с толщиной отделки: панелям 11–14 мм подходит кляймер № 3. Цена уп. 80 шт. — от 50 руб.

Многослойные паркетные доски монтируют к обрешётке с помощью особых зажимов. Элемент вставляют в специальный паз металлической направляющей и опускают вниз. Фото: Haro (2)

Обеспечивается надёжный захват доски. При необходимости конструкцию можно разобрать аналогично укладке, но в обратной последовательности

2. Паркетная доска

Гипсовые панели. Фото: Deco Line

Актуальный тренд — оформление стен паркетными досками. Элементы одного цвета и фактуры могут переходить с пола на стены или образовывать контрастные сочетания. Размеры досок: длина 1–2 м, ширина 180–200 мм, толщина 14–22 мм. Все они оснащены замковой системой соединения. При сборке шип одной доски вставляют в паз другой и защёлкивают. Цена 1 м² покрытия начинается с 920 руб. Многослойная конструкция досок обеспечивает большую стабильность отделки по сравнению с изделиями из массива. Покрытие с верхним слоем из вишни, груши, ольхи, берёзы (средней и низкой твёрдости), не слишком практичное на полу, станет отличной отделкой стен. Даже защитный слой лака или масла можно рассматривать с точки зрения дизайна.

Оптимальные условия для многослойных досок — температура воздуха 18–22 °С и относительная влажность 40–60%. Их поддерживают с помощью увлажнителей зимой, во время отопительного сезона.

Панели «Французский дуб» (Panaget), масло, размер 2005 × 141, толщина 10 мм (от 5295 руб. /м²). Фото: Panaget

Фото: Panaget

Фото: Admonter

3. Панели из дерева и пробки

Гипсовые панели. Фото: Deco Line

Такой вариант отделки остаётся востребованным не только в загородных домах, но и в квартирах. Привычную вагонку и планкен (доски, края с торцов которых скошены или скруглены) сегодня дополняют 3D-панели, выполненные из разных пород дерева, и термообработанная древесина, наиболее устойчивая к температурно-влажностным колебаниям. Цена панелей: от 370 руб. за 1 м².

Хочется чего-то оригинального? Обратите внимание на декоративные панели из пробки (600 × 300 мм). В их основе измельчённая прессованная пробковая крошка, на которую наклеен слой пробкового шпона (0,5–1 мм). Его поверхность может быть необработанной или покрытой воском или лаком. Цена панелей: от 650 руб. за 1 м².

Масляные и лаковые покрытия облегчают уход и продлевают срок эксплуатации дерева. Тонированные составы добавляют отделке оригинальности или превращают обычную древесину в экзотическую.

Панели из обычного, состаренного, тонированного или термообработанного дерева, несомненно, станут доминантой в оформлении интерьера. Получить яркий визуальный эффект и одновременно сэкономить возможно, если оформить этим природным материалом одну стену в просторной комнате. Фото: Wooden Wall Design, ShutterStock/Fotodom.ru Чтобы удалить с деревянной поверхности следы фломастера, маркера, ручки, скотча, крема и краски для обуви, лака для ногтей и др., на испачканный участок тканью наносят чистящее средство и оставляют на 5–7 мин для размягчения и растворения грязи. Затем протирают это место влажной салфеткой вдоль планок, не переувлажняя дерево (через 2–3 мин поверхность должна быть сухой) и наносят средство по уходу за деревянными покрытиями.

Фото: Coswick

4. Панели из гипса

Гипсовые панели — это красивая и экологически чистая отделка. Размерный ряд элементов весьма широк: от небольших — 25 × 25 см до внушительных — 120 × 60 и 180 × 180 см. Толщина определяется максимальной высотой рельефа и варьируется от 10 до 45 мм. Казалось бы, гипс — материал хрупкий, но многим производителям удаётся нивелировать эту особенность вводом в исходную смесь модифицирующих добавок или армирующих волокон.

Панели из гипса нежелательно применять в помещениях с резкими перепадами температуры и повышенной влажностью (более 75%), а также фиксировать их на основания из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. При изменениях влажности и температуры они меняют геометрические размеры, что может стать причиной растрескивания клеевого слоя и самих изделий. Фото: Deco Line

Гипсовые панели. Фото: Leto

Настенные художественные композиции составляют из типовых или изготовленных на заказ элементов с одинаковым или разным декором, подобно мозаике. Монтаж осуществляют на клей, саморезы или специальные смеси на основе гипса, следуя советам производителей. Чтобы рельефная поверхность стены была визуально однородна, швы между плитами заполняют гипсовой шпаклёвкой. Стоимость 1 м² отделки этого типа колеблется от 1250 до 19 тыс. руб.

У качественных элементов из гипса все линии и изгибы идеально совпадают в местах стыка. Поверхность пане-лей окрашивают любыми интерьер-ными красками. Интересный эффект даёт дополнительное прокрашивание выпуклых линий контрастным цветом. Фото: Leto

5. Пластиковые панели

Гипсовые панели. Фото: Artpole

Самый недорогой, но практичный вариант оформления стен — панели из жёсткого поливинилхлорида (ПВХ). Это полые пластины длиной 240–600 см, шириной 10–92 см, толщиной 0,5–1 см. По всей их внутренней полости проходят рёбра жёсткости. Друг с другом элементы скрепляют длинными сторонами по принципу «шип-паз», а торцы — с помощью специальных соединительных элементов. Пластиковые панели служат недорогой альтернативой керамической плитке. Срок их службы — не менее 10 лет. Более интересны с точки зрения дизайна, разнообразны по формату, гигиеничны, прочны, долговечны и, естественно, дороги композитные панели, изготовленные из акриловой или полиэфирной смолы, минерального наполнителя (мраморной крошки, кварцевого песка) и пигмента. Они прослужат не менее 25 лет. Стоимость 1 м² композитных панелей начинается с 2 тыс. руб.

Листовые панели небольшой толщины чаще всего приклеивают к основанию, используя для этого универсальные строительные клеи.

Эксплуатационные свойства композитных стеновых панелей Acquabella лучше всего проявляются в кухнях, ванных комнатах, туалетах и коридорах. Они совершенно не боятся повышен­ной влажности и не портятся от воды. Размер 3D-панелей Muretto Vintage blanco: 120 × 45 см. Фото: Acquabella (3)

Step Slate acier: 120 × 45 см Akron: 240 × 120 см Нюансы монтажа

Для фиксации ПВХ-панелей вместо механического крепежа можно использовать специальный монтажный клей на водной основе. Важно, чтобы основание обладало способностью впитывать влагу, а склеиваемые поверхности были сухими и чистыми. Панели предварительно выдерживают при комнатной температуре (от 18 до 25 °C). Этот диапазон оптимален и для работы. Максимальная прочность соединения достигается через 48–72 ч.

Отделка стен в кухне панелями серии Motivo (Profile VOX) обеспе­чивает стопроцентную водонепроницаемость. Фото: Profile VOX Фото: Coswick

Фото: Woca

Клей монтажный Quelyd Mastifix Ultra белый (уп. 300 мл — 199 руб.). Фото: Quelyd

Клей «Момент Экспресс MB-50» жидкие гвозди, белый (уп. 125 г — 108 руб.). Фото: Henkel