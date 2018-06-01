У девушки сгнили почти все зубы из-за спирали для контрацепции

Идеальная улыбка начинающей модели оказалась полностью разрушенной из-за спирали для контрацептивов. Девушка уверяет, что это средство предохранения от нежелательной беременности заставило ее зубы гнить. 29-летняя англичанка Элла Янсен убеждена, что причиной ее проблем с зубами стала внутриматочная спираль для контрацептивов. Несмотря на удаление этого устройства, здоровье полости рта Эллы продолжает ухудшаться. Теперь у неё диагностировали тяжелую болезнь десен, и стоматологи предупредили, что ещё до 40 лет, скорее всего, она потеряет вообще все свои зубы. Девушка поставила себе спираль в 2013 году, и вскоре заметила, что ее десны начали отекать, а между зубами появилось расстояние.

Затем стоматологи диагностировали у неё болезнь дёсен несмотря на тот факт, что Элла самым тщательным образом заботилась о своих зубах. Естественно, что она решила выяснить, что же могло спровоцировать этот недуг. Дантисты предположили, что он вызывается гормональным дисбалансом, так как во внутриматочной спирали как раз и используются мощные гормоны. Хотя Элла и предполагала, что спираль может иметь отношение к ее проблемам, она не вынимала ее в течение почти двух лет. Только после того, как ситуация совсем ухудшилась, девушка прошла через удаление спирали.

«Я была в полном шоке, когда дантист поставил мне диагноз гингивит, — рассказывает Элла. — Понятия не имела, что спираль может заставить мои зубы начать гнить. Когда стоматолог нашел связь между спиралью и болезнью десен, для меня это было ударом. Теперь у меня также появились боли в ногах, я с большим трудом хожу на длинные дистанции. У меня так много побочных эффектов от этой спирали, что я даже сбилась со счёта. Хочу поведать другим женщинам об опасности использования подобного рода устройств, пусть не совершают моих ошибок». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)