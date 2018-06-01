Ещё
У девушки сгнили почти все зубы из-за спирали для контрацепции
Далее:
Читайте также:
Ещё

У девушки сгнили почти все зубы из-за спирали для контрацепции 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
Идеальная улыбка начинающей модели оказалась полностью разрушенной из-за спирали для контрацептивов. Девушка уверяет, что это средство предохранения от нежелательной беременности заставило ее зубы гнить. 29-летняя англичанка Элла Янсен убеждена, что причиной ее проблем с зубами стала внутриматочная спираль для контрацептивов. Несмотря на удаление этого устройства, здоровье полости рта Эллы продолжает ухудшаться. Теперь у неё диагностировали тяжелую болезнь десен, и стоматологи предупредили, что ещё до 40 лет, скорее всего, она потеряет вообще все свои зубы. Девушка поставила себе спираль в 2013 году, и вскоре заметила, что ее десны начали отекать, а между зубами появилось расстояние.
Затем стоматологи диагностировали у неё болезнь дёсен несмотря на тот факт, что Элла самым тщательным образом заботилась о своих зубах. Естественно, что она решила выяснить, что же могло спровоцировать этот недуг. Дантисты предположили, что он вызывается гормональным дисбалансом, так как во внутриматочной спирали как раз и используются мощные гормоны. Хотя Элла и предполагала, что спираль может иметь отношение к ее проблемам, она не вынимала ее в течение почти двух лет. Только после того, как ситуация совсем ухудшилась, девушка прошла через удаление спирали.
«Я была в полном шоке, когда дантист поставил мне диагноз гингивит, — рассказывает Элла. — Понятия не имела, что спираль может заставить мои зубы начать гнить. Когда стоматолог нашел связь между спиралью и болезнью десен, для меня это было ударом. Теперь у меня также появились боли в ногах, я с большим трудом хожу на длинные дистанции. У меня так много побочных эффектов от этой спирали, что я даже сбилась со счёта. Хочу поведать другим женщинам об опасности использования подобного рода устройств, пусть не совершают моих ошибок». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Врачи без операции вытащили из легких девочки магнит Как ухаживать за полостью рта: советы и рекомендации 3 источника аллергии, которых обычно не замечают
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам не простят ваши дети: тест2
Девушек в купальниках перестали фотошопить1
Знаменитые дети, изменившие мир2
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе1
Странные приспособления для женской груди2
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение