Справороссы предлагают продлить период выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет

Как отмечают авторы инициативы, эта норма коррелирует с положениями Трудового кодекса РФ, согласно которому отпуск по уходу за ребенком предоставляется на три года.

Кроме того, справороссы предлагают выплачивать пособие по беременности и родам студенткам вне зависимости от формы обучения и неработающим матерям, «осуществлявшим трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком». «В этом случае женщина, которая уволилась по собственному желанию, сможет получать пособие (ведь женщину могут неофициально склонить против ее воли к увольнению по собственному желанию, что автоматически лишит ее пособия)», — отмечается в пояснительной записке.

По подсчетам разработчиков законопроекта, реализация его положений потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджета Фонда социального страхования в размере 236,8 млрд рублей в 2018 году и 243,7 млрд рублей в 2019 году.

При этом кабмин РФ не поддерживает данную инициативу. Как указывается в отрицательном заключении правительства, законопроект, в частности, не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса.