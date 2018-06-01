Нижегородка с плесенью на торте прошла в суперфинал шоу «Кондитер»

Ведущий шоу «Кондитер» Ренат Агзамов нашел «главную интриганку Нижнего Новгорода». Татьяна Яковлева на кастинге призналась, что хотела поэкспериментировать и придумала торт с утра. Это разозлило шеф-повара, но он дал девушке шанс. На кухне она «избавилась» от всех соперниц, испортив их блюда, спрятав продукты. Так и попала на кулинарные соревнования в Москву, где обещала всех порвать ради победы. Вчера в эфир вышел суперфинал шоу, где встретились лучшие кондитеры со всей страны. Сначала они презентовали «королю тортов» окончательный декор своих изделий. Тут-то нижегородка неприятно удивила Рената — украшением ее торта была клубника, которая загнила и покрылась плесенью к тому времени, когда пришло время ее показать шефу. Сначала ведущий хотел ее выгнать, но потом все-таки простил.

Затем кондитеры получили задание закупить продуктов на производство ста тортов и испечь их. В итоге на разных этапах вылетели 9 участников: кто-то забыл о санитарных нормах, кто-то не смог посчитать, сколько грамм продуктов уходит на его торт, а у кого-то себестоимость изделия оказалась запредельно высокой для «народного торта».

Наша Таня успешно справилась со всеми испытаниями, выдержала натиск со стороны соперниц и приготовила партию вкуснейших тортов.

— Мой торт называется «Татьянка». Я хочу возродить в людях воспоминания о детстве в деревне, когда соберешь земляники и виктории в саду и дома посыпешь сахаром и сметаной и наслаждаешься вкусом, — презентовала свой десерт нижегородка.

Ее изделие понравилось главному кондитеру. После этого лучший торт выбирали уже простые покупатели в магазинах. И большинство попробовав, проголосовало за соперницу Тани — маму Свету, как ее прозвали на проекте, из Ростова-на-Дону. Ее торт появится в магазинах страны и она получила за победу 1 млн рублей.