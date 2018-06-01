В челябинском зоопарке выбрали «цветочные» имена для северных оленей

В зоопарке определились с кличками для новорожденных оленят. Имена для малышек, появившихся на свет в мае, предлагали посетители.

Было решено продолжить «цветочную» традицию в именах. В коллекции уже есть самочки северного оленя с кличками Роза, Маргаритка и Маковка.

— Из всех предложенных вариантов цветочных имен мы выбрали для наших малышек самые приглянувшиеся — это Фиалка и Ромашка, — рассказали в зоопарке.

Среди возможных вариантов также были Азалия, Анюта (от Анютины глазки), Брусничка, Кипариска, Кувшинка, Лаванда, Мяточка, Оливочка, Петуния, Туя. Были и оригинальные варианты, например Флора и Фауна.

Cеверных оленей привезли в челябинский зоопарк из тундры. Как отмечают специалисты, они крайне плохо акклиматизируются, и то, что они начали размножаться, — большая удача.

— Даже наша холодная весна для них кажется жаркой. Во многих зоопарках они не приживаются вовсе. У нас они хорошо живут и приносят потомство. Коллеги из других городов постоянно консультируются с нами, — сообщила ведущий зоолог зоопарка Эвелина Сабашвили. — На наш взгляд, многое зависит от правильно выбранного режима питания. Обязательно давать им лакомства: грибы, ягоды, в идеале — мох.

С первых дней жизни малышки живут вместе со взрослыми и очень привязаны к мамам.

Недавно в зоопарке появились сурикаты и мангусты. Потомство принесла самка по кличке Ромашка. В апреле случилось пополнение в семействе осликов. По итогам голосования её назвали Сливкой. В первой четвёрке вариантов были также Чёлка, Халва и Челси. В первые минуты голосования пользователи соцсетей также предложили имя Тефтелька, но спустя несколько минут оно пропало из списка.