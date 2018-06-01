В челябинском зоопарке выбрали «цветочные» имена для северных оленей 

В зоопарке определились с кличками для новорожденных оленят. Имена для малышек, появившихся на свет в мае, предлагали посетители.
Было решено продолжить «цветочную» традицию в именах. В коллекции уже есть самочки северного оленя с кличками Роза, Маргаритка и Маковка.
— Из всех предложенных вариантов цветочных имен мы выбрали для наших малышек самые приглянувшиеся — это Фиалка и Ромашка, — рассказали в зоопарке.
Среди возможных вариантов также были Азалия, Анюта (от Анютины глазки), Брусничка, Кипариска, Кувшинка, Лаванда, Мяточка, Оливочка, Петуния, Туя. Были и оригинальные варианты, например Флора и Фауна.
Cеверных оленей привезли в челябинский зоопарк из тундры. Как отмечают специалисты, они крайне плохо акклиматизируются, и то, что они начали размножаться, — большая удача.
— Даже наша холодная весна для них кажется жаркой. Во многих зоопарках они не приживаются вовсе. У нас они хорошо живут и приносят потомство. Коллеги из других городов постоянно консультируются с нами, — сообщила ведущий зоолог зоопарка Эвелина Сабашвили. — На наш взгляд, многое зависит от правильно выбранного режима питания. Обязательно давать им лакомства: грибы, ягоды, в идеале — мох.
С первых дней жизни малышки живут вместе со взрослыми и очень привязаны к мамам.
Недавно в зоопарке появились сурикаты и мангусты. Потомство принесла самка по кличке Ромашка. В апреле случилось пополнение в семействе осликов. По итогам голосования её назвали Сливкой. В первой четвёрке вариантов были также Чёлка, Халва и Челси. В первые минуты голосования пользователи соцсетей также предложили имя Тефтелька, но спустя несколько минут оно пропало из списка.
На прошлой неделе челябинский зоозащитник Карен Даллакян опубликовал обращение работников зоопарка, которые обвинили руководство в непрофессионализме, из-за которого погибли несколько животных, а часть обитателей много лет содержится поодиночке. В учреждении назвали это откровенной клеветой и подчеркнули, что поиск пар для животных ведётся непрерывно.