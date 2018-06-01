Хлои, вернись! Семья Кардашьян умоляет ее переехать в Лос-Анджелес

Семь недель назад Хлои Кардашьян (33) родила малышку Тру от баскетболиста Тристана Томпсона (27) в Кливленде (потому что сейчас Тристан играет за команду Cleveland Cavaliers). Семья до сих пор живет там, а сестры и мама навещают новоиспеченную мамочку по мере возможности.

💕Happy One Month True 💕

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

12 Май 2018 в 5:37 PDT Но знаменитую семью Кардашьян раздражает, что Хлои живет так далеко от них — они умоляют ее вернуться обратно в Лос-Анджелес. Инсайдер сказал, что «они дают ей побыть одной и заниматься своими делами, но хотели бы видеться всей семьей чаще и общаться с Тру больше. Все надеются, что скоро Хлои вернется — как только Тру подрастет».

Ким Кардашьян (37) и Крис Дженнер (62), мама и сестра Хлои, были уверены — она вернется домой сразу же, как только родит малышку Тру (учитывая тот факт, что Тристан изменял ей с разными моделями, когда она была на последнем месяце беременности).

Но Хлои приняла решение простить Тристана и дать ему еще один шанс, а теперь (по словам инсайдеров) она вообще хочет выйти за него замуж.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hloi-vernis-semya-kardashyan-umolyaet-ee-pereehat-v-los-andzheles/