Беби-бум в зоопарке: в Ярославле родились сразу несколько редких животных

В Ярославском зоопарке детёныши появились сразу у нескольких редких животных. Совсем недавно на свет появилось потомство у антилоп канн, дагестанских туров и чернобурых лис.

Все они родились в двадцатых числах мая, но уже вполне самостоятельны, прогуливаются с родителями, и их можно увидеть в вольерах.

Тройной беби-бум в зоопарке Ярославля

— Растут зверята быстро, — рассказал руководитель пресс-службы Ярославского зоопарка Никита Кобзев. — Особенно быстро развиваются детёныши канны, потому что они питаются молоком в два-три раза жирнее коровьего.

Детёныши антилопы канны родились 20 и 24 мая Чернобурые лисята появились на свет всего десять дней назад. Их мама родилась в зоопарке, а отца привезли в прошлом году — его поймали местные жители в районе Борисоглеба. Сейчас лисят отселили от родителей, их кормят мясом, курицей, кашей с овощами и выгуливают на поводочках. Лисята хорошо контактируют с работниками зоопарка, но побаиваются незнакомых людей.

Мама тура сильно переживает, когда рядом с вольером проходят посторонние люди — она начинает бегать по периметру и даже запрыгивать на ограждение, а малыш везде старается успеть за ней.

— Смотрите, как высоко они могут подпрыгивать, поэтому в этом вольере такое высокое ограждение и немного загнуто внутрь вольера, — рассказал Никита Кобзев.

Малыш дагестанских туров везде бегает за мамой

Все детёныши пока безымянные. Посетителей зоопарка просят придумать им имена, самыми красивыми и назовут этих малышей. Правда, останутся они в Ярославле не надолго. Ярославль активно обменивается животными с другими зоопарками, поэтому подрощенные звери разъедутся по России, а может и миру, в обмен на других редких животных, которых в Ярославле ещё нет.

Лисята охотно идут на руки к работникам зоопарка, а от незнакомых людей стараются убежать

В марте в зоопарке вылупились милые птенцы с мордочками в виде сердец. Для того, чтобы понаблюдать за всеми обитателями Ярославского зоопарка, возможно, скоро установят большой бинокль.