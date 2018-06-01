Лучшие способы заставить себя думать

СодержаниеМозг, проснись!Природа, ходьба и музыка: стимул для сознанияСоциальные методы подстегивания мышленияПодсознание в подмастерьях у сознанияТренировка интеллекта: лень губительна для мозга и памяти

Мозг устает от однообразной работы и начинает работать менее эффективно. Вопросами влияния монотонности труда на внимание и эффективность работы мозга занимался еще Гуго Мюнтерберг, философ и психолог, родившийся 1 июня 1863 года. MedAboutMe предлагает почтить память предтечи бихевиоризма и поговорить о способах активизировать мышление.

Мозг, проснись!

Что негативно влияет на работу мозга? Таких факторов довольно много.

Монотонность работы, необходимость выполнять одно и то же в течение длительного времени. Ограниченность в пространстве, общении, движениях, мышечных усилиях. Необходимость подчиняться навязанному ритму работы. Монотонное воздействие на органы чувств: зрение, слух. Снижает работоспособность однотонная окраска стен, наличие повторяющихся визуальных образов, повторяющиеся звуки, и даже обычный городской вид из окна, с одинаковыми зданиями, расчерченными ровными рядами окон, Отсутствие пространства для проявления творчества, отсутствие свободы выбора темпа работы, методов выполнения, запрет на применение нестандартных подходов.

Но не только внешние факторы «усыпляют» мозг, на него действуют и факторы внутренние: отсутствие фантазии, привычка педантично следовать инструкциям и всегда двигаться однажды проторенными путями решения проблем; нежелание или лень, мешающие развиваться, повышать уровень своей компетентности, искать нестандартные решения стандартных задач.

Природа, ходьба и музыка: стимул для сознания

Древнегреческий мыслитель Аристотель, воспитатель Александра Великого, основал для своих учеников философскую школу Ликей (позднее это слово преобразовалось в «лицей»). В Ликее была построена специальная галерея для прогулок, перипатос. А ученики и последователи Аристотеля называли себя перипатетиками — прогуливающимися.

Все потому, что Аристотель заметил: лучшие мысли приходят в голову во время прогулки на свежем воздухе.

Современные статистические опросы подтвердили: действительно, многие работники умственного труда отмечают, что лучшие мысли появляются в голове во время пеших прогулок, когда они пешком идут на работу утром или домой вечером.

Это один из самых доступных и эффективных способов активизации мышления — ходьба пешком на свежем воздухе, или хотя бы дома по комнате.

Физическое усилие заставляет кровь двигаться быстрее, омывая нуждающийся в кислороде мозг. Влияет на работу мозга и ритмичность движений при ходьбе.

Интересно: Карл Маркс , пока работал над своим фундаментальным «Капиталом», умудрился вытоптать на ковре в своем кабинете тропинку. Наиболее известные свои открытия Гельмгольц сделал, совершая ночные прогулки. Первооткрыватель понятия «стресс» Г. Селье отмечал, что лучшие идеи пришли ему в голову, пока он ходил пешком от гаража до дома.

Итак, вот первый и наиболее доступный метод активизировать мышление: пешая прогулка.

Полезное дополнение: гулять лучше в парке, по набережной или берегу водоема, в лесу или в поле. Ученые установили, что промышленный пейзаж, с его параллельными и перпендикулярными линиями, многократно повторяющимися элементами, значительно снижает активность мозга. А виды природы — наоборот. Даже если смотреть на то, как сыплется песок, одна за другой накатывают на берег волны или падают листья. В природе нет монотонности. Она всегда разнообразна и этим подстегивает мышление.

Существуют и более экстремальные физиологические способы активизации мышления, но вряд ли стоит применять их вместо ходьбы. Например, доктор Накаматс, чтобы подтолкнуть мозг к хорошим идеям и нестандартным решениям, погружается в бассейн с карандашом и специальной пластиковой карточкой. Задержав под водой дыхание, Накаматс начинает записывать все, что проходит в голову по имеющейся задаче. Наиболее удачные идеи появляются перед окончанием сеанса, когда кислород уже заканчивается и вот-вот пора всплывать. Доктор не советует пытаться повторить его метод, ходить безопаснее.

Социальные методы подстегивания мышления

Это явление тоже известно очень давно.

Чтобы лучше понять проблему и найти ее решение, надо рассказать все, что вы о ней думаете, хоть кому-нибудь: коллеге, супругу, друзьям, собаке или кактусу на подоконнике.

Этот метод отлично работает во многих случаях, когда надо разобраться в новых или запутанных понятиях и проблемах. Успешному пониманию часто мешает то, что новая информация не структурирована, не разложена по полочкам, не облечена в слова и термины и пребывает в состоянии каши под названием «Все понимаю, словами выразить не могу».

Рассказывая, вы как раз и структурируете информационную кашу, облекаете в понятия, создаете связи и цельную картину из разрозненных частей.

При этом совершенно не важно, понимает ваш собеседник, о чем вы рассказываете, или нет. Главное происходит с вами, пока вы объясняете, в вашем мозгу.

Желательно описывать проблему простыми словами, избегая заумных терминов и сложных предложений. Простое описание упрощает саму проблему.

Полезно рассказать наиболее сложные места разным объектам, потому что с каждым повторением все будет становиться яснее и яснее. Даже если в первый раз вы рассказывали внуку детсадовского возраста, второй раз — спящему коту, а третий раз — любимой орхидее.

Как вариант метода, может работать и письменное изложение проблемы. Поначалу это может показаться очень трудным, но оно так и работает. Добивайтесь легкости в письменном изложении — и вы получите легкость в понимании.

Кстати:

Именно так советуют учиться писать начинающим литераторам. Хотите, чтобы читателям было интересно — досконально разберитесь в теме и только тогда пишите.

Второй метод помочь мозгу: рассказывайте о проблеме, объясняйте ее, описывайте.

Отлично получается, если совмещать описанные методы: обсуждать проблему с кем-либо во время прогулки. Замечательно, если собеседником будет человек, столь же заинтересованный и разбирающийся. Но за неимением такого подойдет и собака, и ваша собственная тень или даже плывущее в небе облако.

Подсознание в подмастерьях у сознания

Сознание работает на вас днем, пока вы бодрствуете. Подсознание не спит никогда. Оно все помнит, ничего не забывает и способно незаметно для вас проделывать огромную работу — если вы сумеете поставить перед ним задачу.

Гениальность нередко заключается именно в том, чтобы использовать ресурсы подсознания.

Как это сделать?

Постарайтесь максимально точно сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ. Причем нужно сделать это так, чтобы формулировка подразумевала точный ответ и состояла не более чем из семи слов. Напишите сформулированный вопрос и оставьте на видном месте. Так, чтобы обязательно натыкаться на него глазами несколько раз в день. Перестаньте сознательно искать ответ на вопрос, но продолжайте собирать любую информацию по теме.

Однажды вы поймете, что вот оно, решение. Возникло в голове, словно из ниоткуда.

Архимед нашел ответ, сидя в ванне. Ньютон — отдыхая под яблоневым деревом. Менделеев вообще спал.

Но у этого метода есть один нюанс: подсознание возьмется за работу, только если вы искренне заинтересованы, увлечены поиском ответа.

Зато можно давать подсознанию сразу несколько задач. Нельзя сказать, сколько именно времени потребуется на поиск ответа, может быть, и несколько недель, месяцев или даже лет. Но он будет найден, если вы не утратите интереса к проблеме.

Третий метод: подключите подсознание к поиску решения проблемы.

Тренировка интеллекта: лень губительна для мозга и памяти

Чтобы ваш мозг работал эффективно, его нужно тренировать и развивать. Если ограничиться решением примитивных бытовых проблем, не давая интеллекту никакой нагрузки кроме ведения домашней бухгалтерии и просмотра «Отчаянных домохозяек», его возможности сузятся до предложенного диапазона.

Хорошо иллюстрирует это пример с переходом человечества на мобильные телефоны. До их появления каждый легко запоминал и держал в памяти несколько десятков телефонных номеров. Теперь эта функция возложена на память смартфона, и многие не помнят наизусть даже номеров близких людей. Отпала необходимость — исчезла функция.

В прежние времена, когда не было интернета и нельзя было быстренько «нагуглить» нужную информацию, люди пользовались памятью гораздо шире, запоминая огромные массивы данных разного рода. Химики запросто помнили всю таблицу Менделеева, таксисты держали в голове карту города и названия сотен улиц, и так далее.

Развитие цифровых технологий сделало энциклопедические знания неактуальными. Но пошло ли это на пользу?

Чем разнообразнее задачи, предлагаемые для решения интеллекту, тем активнее и изобретательнее он работает.

Например, люди, знающие несколько языков, а также музыканты, легче решают поставленные задачи, чем те, кто не занимается музыкой и знает только один язык. Причем для решения задач их мозгу требуется меньше усилий и энергии. Доктор Клод Ален, руководитель группы исследователей, сообщает, что музыкантам и полиглотам легче дается запоминание инструкций, номеров телефонов, решение математических задач.

Чем же можно тренировать мозг?

Изучением иностранных языков; Игрой на музыкальных инструментах; Занятием изобразительными искусствами; Путешествиями с ведением путевых дневников; Решением творческих и технических задач; Игрой в настольные игры, особенно шахматы и т. д.

Полезно время от времени давать интеллекту задачки на внимательность и запоминание: например, вспомнить и детально описать трех встреченных сегодня людей, от макушки до пяток, от цвета глаз до одежды.

Развивайте фантазию и риторику. Представьте, например, что перед вами ученый монах из 16 века. Объясните ему, что такое фен, миксер или телефон. Или вспомните 5 своих знакомых и опишите их жизнь в одном предложении.

Не стоит избегать решения различных головоломок. Это не пустая трата времени, если вы заинтересованы в активизации мышления, а одна из форм тренировки.

Даже решение кроссвордов помогает мозгу встряхнуться и активизироваться.

Не позволяйте собственному интеллекту лениться. Чем больше разнообразных задач он решает, тем шире становятся диапазоны его возможностей.

Комментарий экспертаСьюзен Ньюман, психолог

Мы устроены так, чтобы тратить на жизнь как можно меньше энергии, Природа экономна. Поэтому почти любой организм естественно стремится к лени, к бездействию, как к наиболее энергосберегающему состоянию. Но тут кроется один подвох: чем более тренирован организм, тем экономнее он расходует энергию. Поэтому нельзя просто бездействовать — это снижает функциональность организма.

Если все время только лежать, мышцы ослабнут и любое движение будет даваться с трудом. Ленивый толстый кот мышь не поймает.

То же самое происходит и с мозгом: чтобы он мог решать разнообразные задачи с наименьшими затратами энергии, его надо тренировать. И чем разнообразнее будут тренировки, тем лучше.

Избегайте рутинного повторения привычных действий. Например, открывайте иногда дверь ключом, закрыв глаза. Попробуйте найти с закрытыми глазами вещь на своем столе или в сумочке. Дойти от кухни до спальни, не открывая глаз. Меняйте маршруты прогулок с собакой или поездки в супермаркет. Размешивайте сахар в чае не правой, а левой рукой. Научитесь писать обеими руками, если получится — одновременно. Записывайте идеи, планы, воспоминания. Превращение образов в слова — хорошая тренировка интеллекта. Учите иностранные языки или хотя бы слова песен на неизвестном языке. Танцуйте, рисуйте, вяжите, собирайте пазлы и решайте головоломки и кроссворды. Пробуйте новые виды спорта. Путешествуйте, знакомьтесь с новыми местами и людьми. Старайтесь запомнить как можно больше деталей и описать их. Помогайте другим научиться чему-либо. Объясняйте, показывайте, учите. Никогда не переставайте учиться сами. Не важно, чему именно — вышиванию крестиком, танцу живота или прыжкам с парашютом. Чем больше новых задач вы поставите перед мозгом, тем лучше он научится с ними справляться. Пройдите тестУверены ли вы в себе? Этот тест поможет определить насколько вы уверены в своих силах и возможностях.